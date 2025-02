Kolik by stála Trumpova obchodní válka české domácnosti? Až 90 tisíc ročně

Hlavní problémy by plynuly z oslabení ekonomik zemí eurozóny, na které jsou české firmy navázané, méně zakázek pro ně znamená méně zakázek pro tuzemský byznys. To by pro Česko bylo nepříjemné, jelikož mělo s hospodářským růstem v posledních letech problémy zejména kvůli nízké spotřebě tuzemských domácností, které vyplašil rychlý nárůst cen. V Česku inflace od roku 2019 vzrostla o 41 procent.