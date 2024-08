Každý je schopen osobního triumfu

Touto metaforou chce profesor medicíny říci, že každý je schopen svého osobního sportovního triumfu – pokud se o něj bude snažit. Platí to i pro padesátníky, kteří za sebou mají nezdravý život a prodělali třeba infarkt. Dobrý je mírný vytrvalostní trénink. Kromě toho by však cvičení mělo být také krátké a úderné: intervalový trénink doporučuje Halle i těm, kteří už se „cítí pod psa“. V opačném případě se do jejich těl zakousne nepřítel stárnoucích lidí: svalová atrofie.