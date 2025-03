Jednotní v připravenosti

Přišly poté, co do úřadu amerického prezidenta nastoupil Donald Trump a hned prvními kroky své administrativy dal jasně najevo, že Amerika už není spojeneckým garantem bezpečnosti Evropy. Ve snaze vyrovnat se s touto šokující zprávou se lídři členských států EU na mimořádném jednání 6. března dohodli na neodkladném navýšení investic do obrany.