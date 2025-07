Jan Souček žaluje Radu České televize kvůli svému odvolání z čela veřejnoprávního média. Považuje ho za nezákonné. Zpátky na své místo ale nechce

„Výtky byly uměle vytvořeny. Už od března mi postupně docházelo, že nejspíš není o co bojovat, že končím a jen se k tomu v Radě hledají důvody. Pořád jsem se ale snažil,“ říká Jan Souček. „A pak mi to došlo definitivně. Při mém odvolání nešlo o věci, které mi předhazovali a které medializovali, byla to konstrukce chystaná pro mé odvolání.“