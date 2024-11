Jak Respekt psal o Slovensku 1993–2024

Na betonovém plácku mezi dunajským břehem a výpadovkou na Brno se pod deštníky tísní asi dvě stovky lidí. Za drátěným plotem, který zdobí věnce, květiny a nápis „Vrazi musí být spravedlivě potrestáni“, se v průtrži mračen modlí za duši Roberta Remiáše jeho příbuzní, věřící i obyčejní občané. „Něco takového nemůže člověka nechat lhostejným,“ říká jeden z manifestantů. Robert Remiáš se stal symbolem boje proti vládě premiéra Mečiara ve chvíli, kdy jeho BMW vyletělo do vzduchu na bratislavské Botanické ulici. Šestadvacetiletý mladík sloužil jako spojka mezi opozičními politiky a Oskarem Fegyvereszem, příslušníkem slovenské tajné služby SIS, který se skrývá na neznámém místě od té doby, co zveřejnil svůj úmysl dosvědčit před soudem účast svých kolegů na únosu prezidentova syna do Rakouska. „Známe oběť, ale není znám soudce ani mistr kat. Prozatím,“ říká významně do mikrofonu kněz Pavol Flajšík a další řečníci jsou ještě radikálnější.