Hurá, jsme rozvedení! 

Promoce, svatba, pohřeb. Spoustu životních zlomů máme automaticky spojenou s rituálem, který nám pomáhá přejít z jedné etapy příběhu do druhé. A nejde jen o nás či naši rodinu a nejbližší přátele: změně zpravidla čelí celé naše – občas hodně široké – okolí. Jednu zvláštní životní událost nemá skoro nikdo rád, ale prochází jí čím dál víc lidí – rozvod. Tato novinka si ke svému rituálu teprve hledá cestu.

Ohlédnutí za tím, co končí

Adéla (jméno bylo změněno) před třemi lety prožila skutečnou noční můru. Coby maminka ročního chlapečka řešila hlubokou krizi ve vztahu s manželem, do které se pár dostal po narození dítěte a která vyvrcholila mužovým náhlým odchodem za jinou ženou. Svůj záměr rozvést se oznámil Adéle textovou zprávou.

Několik let poté už byli dohodnutí na rozdělení majetku i na tom, jak bude fungovat péče o syna, a následně i rozvedeni. Život třicátnice, která pracuje jako manažerka v jedné moravské firmě, najel do klidnějších kolejí, ale stále v celém procesu jako by něco chybělo. Protože bývalý muž odešel nečekaně a nebyl ochoten celou záležitost probrat a uzavřít, postrádala nějaký jasný předěl mezi manželským životem a následnou porozvodovou fází. Testovala různé metody, přičemž v zoufalství zašla i za kartářkou. „Zkrátka zkoušíte všechno možné, čím si můžete ulevit,“ říká Adéla. „Jako když loupete cibuli, má celkem dost vrstev, kterými je potřeba se propracovat.“

Terapeutka Zuzana Řezáčová Lukášková Adéle navrhla, že kýžený přechod z jedné životní fáze by pomohl akcelerovat její „rozvodový rituál“. Ve své praxi Řezáčová Lukášková kombinuje různé terapeutické přístupy i východní filozofii. Bodem, kde se protíná buddhismus s řadou západních terapií, je zde pohled, že důležité fáze v životě je dobré oddělit od sebe pomocí ritualizovaného přechodu. „V naší kultuře část přechodových rituálů vymizela, a pokud je dodržujeme, tak často pouze formálně,“ připomíná široce sdílenou zkušenost terapeutka. „Rozchod nebo rozvod je obrovská životní změna, ale obvykle s ní není spojena žádná forma rituálu.“

Tento předěl sice může mít nejrůznější podoby, podobně jako si můžeme dnes zařídit podle vlastního vkusu třeba svatbu. Měl by nicméně podle Zuzany Řezáčové Lukáškové obsahovat tři základní složky. V první se ohlédneme za životní etapou, která končí. Při promoci za studentskými léty, při svatbě za singl životem a tak dále. Druhou složkou je rituál samotný, tedy obřad, kterým do nové životní fáze formálně vstoupíme. Obřad pak doprovází vyjádření emocí nad situací nebo směrem k člověku, s nímž do nové éry vstupujeme.