Důvěra, lsti, překročené červené čáry. Utajovaný příběh ukrajinské války

Trump už zahájil demontáž spolupráce, která vznikla ve Wiesbadenu na jaře 2022. Stojí za to se k ní nicméně vrátit, protože nám pomůže pochopit, jak dokázali Ukrajinci přežít tři roky války, během nichž čelili mnohem většímu a silnějšímu nepříteli. Znamená to nahlédnout za oponu utajení a porozumět tomu, jak se válka dostala do dnešní nejisté fáze.