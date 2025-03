Dojde k historické změně, nebo bude Německo k smíchu? 

Ve čtvrtek se v Berlíně začne lámat chleba. Křesťanští a sociální demokraté oficiálně zahájí svá koaliční jednání a ve stejný den se poslanci v dosluhujícím Spolkovém sněmu pustí do projednávání historicky významných návrhů: uvolnění dluhové brzdy, které by německé vládě umožnilo výrazně navýšit výdaje na obranu, a zřízení balíku 500 miliard eur na investice do infrastruktury.