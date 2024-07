Až zavedou na českou ves elektroauto

Známý fanoušek silných kouřících aut Filip Turek se stal europoslancem díky slibu, že zruší evropské rozhodnutí zakázat od roku 2035 prodej nových vozů se spalovacím motorem. Andrej Babiš s tím samým heslem hodlá vyhrát příští sněmovní volby. A i část vládních politiků si myslí to samé: že plán Evropské unie je uspěchaný nesmysl, který lidem sebere možnost jezdit autem, a ty, kteří na to budou mít peníze, natlačí do předražených a nepraktických elektroaut. Až se vám za patnáct let porouchá váš diesel, nebudete mít čím jezdit, říkají a míří přitom hlavně na obyvatele menších měst a vesnic, kde je auto potřebnější než ve větších sídlech.