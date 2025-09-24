Všichni skončíme v pekle
Ale Amerika bude první
To, že Donald Trump nesnáší řád a pravidla společné kooperace, není žádná novinka. Jen od jeho druhého nástupu do Bílého domu vystoupily Spojené státy ze Světové zdravotnické organizace (podle Trumpa šířila lži o covidu), z Rady OSN pro lidská práva (zaujatě kritizuje Izrael) a přestaly financovat Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (je napojený na Hamás). Nikdo proto od amerického prezidenta v úterý nečekal projev vyzývající k mezinárodní spolupráci a společnému řešení krizí, kterým lidstvo čelí. Přesto jeho chaotický hodinový monolog zaskočil i otrlejší pozorovatele.
„Vaše země skončí v pekle,“ hřímal k publiku politiků a diplomatů ze skoro 200 zemí, jež podle něj dělají všechno špatně. Trump začal svůj dlouhý seznam stížností tím, že v newyorské budově OSN nefungují eskalátory, což hned vztáhl k tomu, že v době své slavné dráhy realitního makléře od OSN nezískal zakázku. Následovaly stížnosti na to, že ostatní země stavějí moc větrných elektráren nebo že klimatičtí aktivisté chtějí zabíjet krávy. Nadával ostatním, hlavně Evropě, že nemají stejně tvrdou protiimigrační politiku jako USA, a cíleně si stěžoval na Brazílii, kde odsoudili jeho spojence, bývalého prezidenta Jaira Bolsonara za pokus o násilný převrat (ne nepodobný tomu, o jaký se pokusili Trumpovi stoupenci po jeho prohraných volbách v lednu 2021), a Londýn, o jehož muslimském starostovi tvrdil, že zavede právo šaría.
Seznam nepravdivých a nesmyslných Trumpových výroků je dlouhý a není třeba na každý z nich reagovat, celkové poselství je však jednoznačné. Trumpovu politiku „Amerika na prvním místě“ by měli lidé vyznávat nejen v USA, ale po celém světě. Všichni by s ním měli ve všem souhlasit, a pokud to nedělají, mají zlé úmysly. Všichni by měli těžit ropu a uhlí a nejlépe ji ještě kupovat od USA, a pokud místo toho ve snaze nepřispívat ke změně klimatu investují do zelených energií, propadli největší lži v dějinách. Kdybychom ale všichni postupovali podle Trumpova modelu, nechali lidi prchající před chudobou či násilím zavírat a deportovat zpět k jejich trýznitelům, netrestali zločince, soudili všechny podle jejich víry nebo barvy pleti a ještě intenzivněji přispívali k už tak děsivému globálnímu oteplování, opravdu bychom se ocitli v pekle.
