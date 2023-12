Švýcarsko v Arábii

V Gaze se v pátek opět rozezněly varovné sirény, příměří mezi Izraelem a Hamásem skončilo. Poslední týden však proběhl ve znamení klidu zbraní a propuštění desítek unesených izraelských žen a dětí ze zajetí teroristů. V pozadí tohoto prvního nadějného momentu války vyvolané vražedným nájezdem bojovníků z Hamásu na izraelské kibucy u hranic s Gazou 7. října stála nejmenší světová mocnost: Katar. Stát o rozloze Středočeského kraje, který dohodu zprostředkoval.

Principem jeho politiky je cílené pěstování vztahů na všechny strany. Tedy i s těmi, které demokraté z dobrých důvodů nechtějí do slušné diplomatické společnosti vpustit. V Kataru například po roce 2013 sídlila exilová kancelář afghánského Tálibánu a žije tu i politické vedení Hamásu. Emirát v minulé dekádě přímo do Gazy poslal stovky milionů dolarů, platil jimi zásobování elektřinou i základní životní náklady stovky tisíc nejchudších rodin. Jako jediná z monarchií Perského zálivu má dobré vztahy s Íránem, jehož ministr zahraničí v říjnu přiletěl do Kataru, setkal se tu s vedením Hamásu a společně slavili „palestinské vítězství“, tedy zmíněný masakr civilistů ze 7. října.