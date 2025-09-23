Má Petr Fiala pravdu, že je strategicky lepší volit Spolu než Piráty a STAN?
V čem podstatném se volby liší proti roku 2021
Bývalé i současné koaliční strany došly k závěru, že hlasy mohou získávat hlavně na úkor těch druhých. Střet o voliče se tak rozbíhá hlavně mezi Spolu, STAN a Piráty. Není třeba se nad tím pohoršovat, doposud se vše odehrává v kultivované podobě a neznamená to, že strany nebudou schopné spolu případně vládnout.
Premiér Petr Fiala nyní razí myšlenku, že je třeba volit Spolu na úkor STAN a Pirátů, na síti X mimo jiné napsal: „Nemusíte Spolu milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. Proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas – a možná nevolili zcela srdcem, ale rozumem. V sázce je příliš mnoho.“ Právě proto, že je v sázce příliš mnoho, stojí za to rozebrat, proč se mýlí.
Píše se jiný rok
Petr Fiala dělá, co musí. Chce, aby vyhrálo uskupení, které vede. A rád by ho vedl i po volbách. Čím více hlasů bude mít, tím pevnější bude jeho pozice, hlasy pro Spolu tudíž fungují jako cement v základech, na kterých Fiala stojí. To není zanedbatelný důvod pro případné voliče.
Z pohledu případného sestavování vlády však jeho výše citovaná teze neplatí. Situace je oproti roku 2021 výrazně jiná. Méně podstatný důvod je, že tentokrát jde Spolu do klání z vládních, a nikoli opozičních pozic. Výhra je proto méně pravděpodobná (vyloučit se nedá nic). Ten důležitější důvod ale je, že na Hradě už nesedí autoritář, nýbrž demokrat.
Miloš Zeman měl vždy jediný zájem, a to ten svůj. Bylo proto důležité, aby vítěz voleb nebyl Babiš a Zemanovi se zmenšil prostor pro svévoli. S Petrem Pavlem tohle nehrozí. Kdyby tedy nastala teoretická situace, kdy by sice volby vyhrál Andrej Babiš, ale většinu měli Spolu, STAN a Piráti, Petr Pavel by nepochybně dal druhý pokus o sestavení vlády druhému na pásce.
Naopak z pohledu demokratického a prozápadního směřování je nejnebezpečnější scénář, že se do sněmovny dostane silné Spolu, a jedna ze stran STAN a Piráti se tam neprobojuje vůbec a druhá by měla slabý výsledek. Mohlo by se tak stát, že propadnou hlasy. V roce 2021 to potkalo například Přísahu, která získala 4,68 %. Nebo vzpomeňme Slovensko a tamní volby 2020, kdy koalice Progresivního Slovenska a Spolu kvůli taktizování voličů těsně neprošla do parlamentu.
„Strategické" hlasování je v tuto chvíli velmi riskantní. Voliči prozápadních a nekolaborujících stran by měli především jít k volbám, protože zatím jsou v menšině, a pak dát hlas tomu, kdo bude nejlépe reprezentovat jejich zájmy.
Proč Rakušanovi nevyšla nabídka na „mobilizaci spoluprací“
