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31. 8. 20267 minut

Ján Markoš: Volný čas nekazí charakter lidí. Naopak jim dává svobodu

Toužíme po svobodě, autonomii a vládě nad svým životem. Když se nám toho nepodaří dosáhnout, cítíme lítost.

Ján Markoš
,
Denník N

Čeho před smrtí nejvíce litujeme? Tuto otázku si ve stejnojmenné knize položila australská pracovnice paliativní péče Bronnie Ware. Rozhovory s umírajícími ji přivedly k pěti odpovědím.

Kéž bych si dovolil být šťastnější. Kéž bych se více setkával s přáteli. Kéž bych více vyjadřoval své pocity. Kéž bych žil svůj život podle sebe, ne podle očekávání jiných.

A poslední lítost, pro tento text nejpodstatnější: Kéž bych tolik nepracoval.

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Kritici knihy Bronnie Ware upozorňují, že její dílo není vědeckou studií, spíše subjektivním a anekdotickým pozorováním. Máme však k dispozici i podstatně vědečtěji laděné práce, například knihu amerického sociologa a gerontologa Karla Pillemera s názvem 30 Lessons for Living. Tried and True Advice from the Wisest Americans (30 lekcí pro život. Vyzkoušené a pravdivé rady od nejmoudřejších Američanů), která shrnuje jeho výzkum sestávající z rozhovorů s více než tisícovkou amerických seniorů.

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