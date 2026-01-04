Muž, který porazil fotbalovou hydru
1. 4. 20267 minut

Ján Markoš: O SŠA, Kyjivě a slově pro Machalu

Ve STVR se nám stala taková malá machalala

Ján Markoš
,
Denník N

Brilantní a bezchybný Slovák Lukáš Machala, v současnosti místopředseda Rady STVR, tento týden ohlásil křižácko-hygienickou výpravu s cílem vyčistit slovenštinu od všech cizorodých a pochybných nánosů.

„Tady musí být slovenština naprosto brilantní, bezchybná,“ prohlásil na úterním zasedání rady. „Není to USA, ale SŠA, (slovensky) Spojené štáty americké. Začněme používat ty zkratky tak, jak jsou ve slovenštině."

Je příznačné, že ani (obvykle značně loajální) kolegové z koalice v sobě nenašli pro Machalův inkvizitorský zápal pochopení. Ministr Samuel Migaľ sám sebe usvědčil z neznalosti bezchybné slovenštiny, když zkratku SŠA nemotorně rozklíčoval jako Střední školu akademickou. Následně s nečekanou upřímností označil Machalův návrh za hloupost.

↓ INZERCE

Místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, který považuje za normální skutečně kdeco včetně vlastní tváře vytetované na synově předloktí, označil Machalův návrh za „nenormální“.

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články