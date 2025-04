Ano, cenzura

Určitě je nutné vést debatu, co a v jaké podobě by měli novináři z policejních spisů v přípravném řízení zveřejňovat, přičemž namístě je uměřenost. Vondráček ale ke kultivaci této debaty nepřispívá. Chce plošnou cenzuru: u Ludvíka by nešlo napsat jméno, ale ani to, že pracuje v Motole. Vzhledem k tomu, že ANO má mnoho korupčních skandálů, působí politikova aktivita spíše jako snaha ukrýt je před voliči.