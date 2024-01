Andrej Babiš se plete, o prsten bruselské chobotnice tady nejde

Představitelé hnutí ANO analyzovali povolební situaci v sousedním Polsku a došli k závěru, že v Evropské unii panuje nespravedlnost. Nynější polský premiér Donald Tusk podle nich porušuje zákony úplně stejně jako jeho předchůdci ze strany Právo a spravedlnost (PiS) nebo maďarský premiér Viktor Orbán, ale šéfům Unie to nevadí, protože – jak řekl ve sněmovně Andrej Babiš – „políbil prsten bruselské chobotnici“.

Babišovo nesouvislé vršení slov by nestálo za pozornost, kdyby neměli obavy i poučenější pozorovatelé. Není Tuskem slibovaná náprava věcí jen bezprávná pomsta? Jak to, že tam policie zatýká opoziční politiky hledající úkryt v prezidentském paláci?

Současná polská vláda jde vědomě na hranu zákonů a předpisů, a někdy možná i za ni. V tom je na první pohled podobná svým předchůdcům, pro opravdové srovnání je ale nutno posoudit, proč se do takového nebezpečí pouští. Tusk a jeho kolegové před sebou mají vcelku unikátní úkol: převzít moc po politickém protivníkovi, který se osm let systematicky snažil ovládnout a dostat pod svou časově neomezenou kontrolu klíčové veřejné instituce. Ukazuje se, že na jejich získání zpět běžná politika nestačí.

Zmíněný případ dvou vězněných vysoce postavených politiků PiS Mariusze Kamińského a Macieje Wąsika, o kterých PiS tvrdí, že jsou političtí vězni, je názorný. Zjednodušeně řečeno: jsou odsouzeni za zneužití pravomoci ve více než patnáct let staré kauze, a nyní si odpykávají trest. A teď složitěji, v polských politicko-právních reáliích: prezident Andrzej Duda dal oběma svým spolustraníkům hned po svém nástupu do funkce v roce 2015 milost, aby je před hrozícím vězením uchránil.

Provedl to právně špatně, jak rozhodli soudci Nejvyššího soudu, jmenovaní řádně, ještě před nástupem PiS. Ústavní soud Dudu podpořil, ale to už bylo poté, co PiS nelegálně jmenovala některé jeho členy, a Ústavní soud už tak možná ztratil oprávnění rozhodovat. Nejvyšší soud – jeho řádná část – rozhodl, že Ústavní soud rozhodl protiprávně, Dudova milost tedy neplatí a proces může pokračovat. Jiná část Nejvyššího soudu – kterou už v nové protizákonné proceduře jmenovala PiS –, která tedy nejspíš není právoplatným soudem, potom řekla, že oba muži jsou poslanci, a do vězení tedy jít nesmějí.