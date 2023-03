Zelenskyj nechce opustit pevnost Bachmut - západním náznakům navzdory

Ukrajina má za sebou pravděpodobně nejhorší noc za poslední měsíc: města a infrastrukturu po celé zemi během ní zasypalo více než 80 ruských raket, které zabily nejméně jedenáct lidí a další desítky zranily. Raketové útoky mimo jiné odřízly od proudu Záporožskou jadernou elektrárnu, která nyní funguje v nouzovém režimu ze záložních naftových generátorů. Navzdory těmto intenzivním vzdušným útokům ale zůstává většina pozornosti světa upřená na východ země, konkrétně do města Bachmut, jehož dobytí (případně udržení) má pro obě válčící strany velký význam. Je však otázka, do jaké míry je význam města strategický - a nakolik spíše symbolický.

Není pochyb, že pro Moskvu by dobytí středně velkého ukrajinského města znamenalo první větší úspěch po mnoha měsících války, čemuž chce Kyjev pochopitelně zabránit. Zcela jinou otázkou je, zda se Ukrajině nadále držet Bachmut vojensky vyplatí vzhledem k velkým ztrátám, které tu pravděpodobně má. Západní lídři i vojenští experti už několikrát řekli, že město nemá pro Kyjev zásadní strategickou hodnotu a vzhledem k rostoucím ztrátám by možná bylo lepší ho opustit.

Například vojenský analytik Michael Kofman, kteří řídí program ruských studií v think thanku CNA a Bachmut tento týden navštívil, uvedl, že „je otázka, nakolik je obrana Bachmutu strategií se snižujícími se výnosy“. Americký ministr obrany Lloyd Austin pak tento týden prohlásil, že by ústup z Bachmutu pro Kyjev „nebyl operační ani taktickou porážkou“ a- také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že by ústup nepředstavoval „bod obratu“ ve válce. Což naznačuje, že oba muži by si ústup Ukrajinců z obleženého města možná do určité míry přáli. Stoltenberg zároveň ve středu varoval, že Bachmut může padnout „v řádu dnů“, protože Rusové navzdory velkým ztrátám do útoků na město vrhají obrovské množství lidí.

Prezident Volodymyr Zelenskyj ale trvá na tom, že ukrajinská armáda „pevnost Bachmut“ neopustí a mluví o strategické hodnotě města. „Pokud se Rusové zmocní celého Bachmutu, budou mít otevřenou cestu k dobytí klíčových měst na východě Ukrajiny,“ varoval ve středu v exkluzivním rozhovoru pro americkou CNN. Po dobytí města by Rusové mohli pokračovat na Kramatorsk a Slavjansk, upozornil.

O tom, co se v těchto chvílích odehrává přímo na místě, existují přitom jen kusé informace. Vůdce žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin ve středu uvedl, že se už jeho vojáci zmocnili části města ležící na východním břehu řeky Bachmutky a pokračují v postupu, ale tato tvrzení se nepodařilo potvrdit či ověřit. Zároveň zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se Kyjev chystal z města stahovat.

Do města zničeného několika měsíci opotřebovávací války ve středu přijel generálplukovník Oleksandr Syrskyj, druhým nejvýše postavený důstojník ukrajinské armády, který mimo jiné vedl jarní úspěšnou obranu Kyjeva. Ve videu z Bachmutu uvedl, že ukrajinské jednotky dál drží své pozice. Mluvčí východní skupiny ukrajinské armády Serhij Čerevaty pak řekl, že pokusy Wagnerovy skupiny město dobýt jsou jejím „posledním zoufalým pokusem“ o aspoň nějakou formu vítězství, protože žoldnéřské armádě, která je v čele útoků na město, už docházejí lidé. Že se Ukrajinci k rychlému stažení z města nechystají, dokazuje i videozáběr ukazující, že armáda opravila zničený přístupový most vedoucí do vesnice Časiv jar.

Když ale odhlédneme od symbolické hodnoty, jaký má tedy pro Ukrajinu smysl město držet? Kromě výše strategického významu, o němž mluvil Zelenskyj, jde v Bachmutu hlavně o to způsobit Rusům co největší ztráty. A obrana opevněného města, do kterého Rusové vrhají své síly bez ohledu na ztráty, se k takovému účelu jeví jako ideální. Podle vojenských expertů je poměr vlastních ztrát obránců vůči ztrátám útočníků v Bachmutu pro Ukrajinu příznivý.

Tento poměr ovšem nejspíš není 7:1, jak tvrdí Ukrajinci, ale spíše nižší. V porovnání s každým zabitým ukrajinským vojákem při obraně jich Rusové při útocích ztratili nejméně pět, uvedl v pondělí pro CNN vojenský představitel NATO s tím, že poměr 5:1 je informovaný odhad založený na zpravodajských zjištěních. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak pak v pondělí uvedl, že Ukrajina má při obraně Bachmutu dva hlavní cíle: získat čas na doplnění svých sil a způsobit ruským vojskům těžké ztráty. „A svých cílů dosáhla na 1000 procent,“ řekl. Petr Horký

Petr Pavel se stal čtvrtým českým prezidentem. Dvě hodiny po poledni složil ve Vladislavském sále Pražského hradu slib za přítomnosti členů obou komor parlamentu a dalších hostů. Na Hrad přišly Pavla podpořit stovky lidí, někteří byli na třetím nádvoří, další na Hradčanském náměstí. Příznivce nové hlavy neodradilo ani značně pošmourné počasí. Podle meteorologů budou deštivé i další dny, ovšem o víkendu se prudce ochladí až k bodu mrazu. Desetitisíce demonstrantů v Tbilisi donutily tamní vládní stranu Gruzínský sen k ústupu od plánovaných změn, které by nově vyžadovaly registraci organizací, jež získávají více než pětinu financí ze zahraničí, coby “agentů pod zahraničním vlivem”. Protestuje se také v Izraeli, kde demonstranti dokonce bránili plánovanému odletu premiéra Netanjahua do Itálie. Vadí jim chystaná reforma soudnictví, která posílit vliv exekutivy na jmenování soudců a omezit pravomoci nejvyššího soudu. Hned tak neutichnou nejspíš také protesty ve Francii, kde se demonstruje proti změně důchodového systému - Senát totiž v noci ze středy na čtvrtek schválil zvýšení věkové hranice pro odchod do penze z dvaašedesáti na čtyřiašedesát let. Ukrajina má za sebou neklidnou a těžkou noc, během níž se po zhruba třítýdenní přestávce tamní města a infrastruktura opět staly terčem ruských raket. Devět lidí přišlo o život. Hledání odpovědi na otázku, kdo zavinil pád mostu ve Studénce na Novojičínsku, který následně způsobil 2008 tragickou havárii vlaku, stále nekončí - manažer firmy Bögl & Krýsl Miroslav Kovalík a Petr Janouškovek z Dopravních staveb Ostrava (dnes Eurovia) byli loni odsouzeni k podmíněným trestům, ale nyní se obrátili na Nejvyšší soud. Zastupitelstvo moravského Vyškova odvolalo starostku Karin Šulcovou (ANO), nahradí ji dosavadní místostarosta za ODS Karel Jurka.

