Vysílený Náhorní Karabach přistoupil na příměří a rozpuštění armády

Úřady Náhorního Karabachu oznámily, že přistoupily na ruský návrh příměří, které by mělo ukončit boje s Ázerbájdžánem. Baku v úterý zahájilo vojenskou operaci s cílem převzít kontrolu nad celou, už víc než třicet let spornou oblastí. Podle místních úřadů zemřely při ostřelování desítky lidí a stovky jich byly zraněny.

Ázerbájdžán již dohodu, která hovoří také o odzbrojení karabašské lokální armády, potvrdil. Boje měly utichnout ve středu v jednu hodinu místního času. O budoucnosti Náhorního Karabachu a především etnických Arménů, kteří tam většinově žijí, mají zástupci obou stran jednat ve čtvrtek. Řada pozorovatelů soudí, že cílem Baku není jen oblast plně začlenit do Ázerbájdžánu, jehož je ostatně mezinárodně uznanou součástí, ale postupně odsud vypudit etnické Armény. Ti si toto území na Ázerbájdžánu vybojovali na začátku devadesátých let.

Konflikt směřoval k nové eskalaci celé léto. Počátkem září se ještě na trhu daly koupit melouny, rajčata i okurky a každá rodina měla nárok na pecen chleba denně. Jinak byly regály v obchodech Stěpanakertu, největšího města Náhorního Karabachu, prázdné. I zásobování potravinami z venkova bylo stále obtížnější, neboť farmářům docházela nafta nutná k převozu sklizně. Docházet začínají i léky a další pro život tak zásadní věci jako kojenecká výživa.

Blokáda území, která tyto potíže působí, byla pokračováním konfliktu z roku 2020, kdy Ázerbájdžán značnou část území Náhorního Karabachu znovu dobyl zpět. Nyní se snaží o úplnou výhru a prostředkem je právě blokáda Lačinského koridoru a tamní jediné silnice, která Náhorní Karabach spojuje s Arménií – a zbytkem světa.

Vše začalo koncem minulého roku, kdy silnici zatarasili azerští demonstranti. Odůvodnili to snahou vynutit si přístup ázerbájdžánských ekologických kontrol do dolů v Karabachu. Na jaře pak demonstranty nahradily ázerbájdžánské bezpečnostní složky, zřídily na silnici checkpointy a v červnu je zcela utěsnily. Do Karabachu se teď nedostane takřka nic; neprojelo ani devatenáct kamionů s humanitární pomocí, které během léta vyslala arménská vláda.

V úterý pak začal Ázerbájdžán s ostřelováním Náhorního Karabachu a s novým plnohodnotným vojenským útokem. Vysílené území, které chránilo několik tisíc mužů se zbytky staré sovětské techniky, rychle kapitulovalo. Rozpuštění lokální armády byl jeden z požadavků Ázerbájdžánu, druhým je zrušení místních politických institucí. Právě o tom se má jednat ve čtvrtek v Jevlanu.

Arménská vláda se na dohodě o příměří mezi Ázerbájdžánem a úřady Náhorního Karabachu podle svého vyjádření nijak nepodílela. Ačkoli podmínky příměří hovoří také o stažení arménských sil, Jerevan rovněž podle BBC popřel, že by v regionu měl jakékoli své jednotky.

