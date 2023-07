Vstávat a cvičit. Sněmovna se pře o konsolidační balíček

Geoffrey Hinton

Úterní jednání Poslanecké sněmovny ovládla diskuze o konsolidačním balíčku, respektive nejdřív snaha opozice nedostat se k jeho projednávání. Až po čtyřech hodinách debaty totiž poslanci schválili program mimořádné schůze. A obstrukce rozhodně tímto bodem nekončí – poslanci si odsouhlasili, že mohou jednat až do noci (po 19, 21. a 24. hodině).

Byl to návrh předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy a z pozice vládní většiny dává smysl. Podle dosavadních zkušeností s obstrukcemi se diskuze po několika desítkách hodin nakonec vyčerpá a opoziční politici povolí. I proto se proti nočnímu jednání ohradil hnutí ANO Andrej Babiš. Dodal, že by chtěl jít spát ve 22 hodin, aby mohl brzo ráno vstávat a cvičit.

Pak už z úst politiků ANO a SPD zněla očekávaná kritika vlády ohledně snižování zadlužení Česka. Například místopředseda sněmovny, místopředseda ANO a zároveň předseda stínové vlády tohoto hnutí Karel Havlíček rozporoval, že česká ekonomika je ve špatném stavu a „před bankrotem“. Proto by podle něj vláda neměla zvyšovat žádné daně.

Předseda SPD Tomio Okamura zase prohlásil, že návrh změn pod zkratkou konsolidační balíček navrhne hnutí zamítnout už v prvním čtení (na což ale SPD nemá dostatek hlasů a z projevů se nezdálo, že by se nějaká další strana k jejich strategii chtěla přidat). Podle Okamury „jde vláda proti všem“. „Jediní, komu pomáhá, jsou americké zbrojní firmy a Ukrajinci,“ řekl na plénu sněmovny.

Tzv. konsolidační balíček zahrnuje změny 63 zákonů s tím, že by měl přinést zásadní úspory ve státním rozpočtu. Součástí jsou i daňové změny. Pokud by došlo ke schválení návrhu, stoupnout má daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent. U daně z přidané hodnoty se mění nastavení sazeb: nebude se nic odvádět z prodeje knih, vše ostatní spadne do sazeb 12 nebo 21 procent (právě dvanáctiprocentní sazba nahradí obě nynější snížené sazby 12 a 15 procent, a zůstanou tak pouze dvě).

Vláda chce také zavést odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců coby náhradu karenční doby, která se nakonec nevrací. Ruší se dále slevu na školkovné nebo slevu na studenta, zavádí také nový, vyšší státní koeficient u daně z nemovitosti. Součástí je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření.

Součástí mimořádné schůze je rovněž projednávání snížené valorizace důchodů v druhém a třetím čtení nebo druhé čtení obranné smlouvy se Spojenými státy. Poslanci vládní většiny právě kvůli výběru témat před zahájením jednání předpovídali, že se mimořádná schůze protáhne nejen několik dnů, ale možná i týdnů. Nikoliv však vcelku – ve středu se poslanci musí vrátit k tématům předchozí řádné schůze a mimořádnou schůzi přeruší. Andrea Procházková

V jihoafrickém Johannesburgu poprvé po jedenácti letech sněžilo. Americká vláda po konzultaci s Kongresem předá Turecku stíhačky F-16. Doposud prodej odmítali prominentní členové Kongresu, nečekaný souhlas Recepa Erdogana se vstupem Švédska do NATO však otevírá dveře ke schválení Tureckem dlouho požadovaného obchodu. Podle nové studie společností PAQ Research a STEM se segregace romských dětí na základních školách v posledních pěti letech nezměnila, stoupl počet škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu třídy. Evropský parlament schválil sérii norem, s jejichž pomocí mají země Evropské unie omezit do roku 2030 emise skleníkových plynů výrazněji, než dosud plánovaly. Francie oznámila, že poskytne Ukrajině rakety s dosahem až 300 kilometrů, Německo pak slíbilo zbraně a munici za více než 15 miliard korun. Tenistka Markéta Vondroušová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazenou čtyřku Jessicu Pegula z USA porazila 6:4, 2:6, 6:4. Archeologové objevili pod Pálavou hroby patřící elitě germánského kmene Langobardů. Ukrajinský prezident Zelenskyj před odletem na dvoudenní summit NATO do Vilniusu napsal na twitter, že by bylo absurdní, pokud by Ukrajině nebyl nabídnut časový harmonogram členství v alianci. Nejistota ohledně ukrajinského členství v NATO podle něj motivuje Rusko “k pokračování teroru”. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že jihoafrická atletka Caster Semenya byla diskriminována pravidlem organizace World Athletics, která její další závodění v ženské kategorii podmínilo snížením její hladinu testosteronu. Dvounásobná olympijská vítězka, jejíž tělo přirozeně produkuje více testosteronu než je běžné, hormonální medikaci odmítla a od té doby na své oblíbené trati 800 metrů nezávodí. Rakouská policie v Linci dopadla muže obviněného z červnového znásilnění na pražské Letné, nyní probíhá řízení o jeho vydání do Česka. Senátní ústavně-právní výbor podpořil nominaci všech tří aktuálních kandidátů na ústavní soudce. Jsou jimi soudci Robert Fremr a Veronika Křesťanová spolu s profesorkou občanského práva Kateřinou Ronovskou. Pražské zoologické zahradě nezpůsobují aktuální vysoké teploty velké problémy. Ukrajinská vojenská rozvědka potvrdila pondělní úmrtí velitele ruské ponorky Krasnodar Stanislava Ržického, který byl zastřelen v parku na jihu Ruska. Ukrajinská média ho dávají do souvislosti s loňským útokem na město Vinnycja, které zasáhly střely Kalibr vypálené z ponorky v Černém moři.

