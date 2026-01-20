Ukrajina podle ministra zahraničí potřebuje pomoc, po ruském útoku nemají tisíce domů teplo
Ukrajina potřebuje naléhavou energetickou pomoc a protivzdušnou obranu, uvedl dnes v úterý ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha po dalším ruském leteckém útoku, který podle ukrajinských úřadů opět na řadě míst způsobil výpadky elektřiny a narušil dodávky tepla.
Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička je v metropoli po nočním útoku bez tepla 5635 výškových budov a část města ležící na východním břehu řeky Dněpr nemá dodávky vody. Moskva tvrdí, že útočila mimo jiné na ukrajinskou energetiku, kterou využívá ukrajinská armáda.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X uvedl, že Rusko útočilo množstvím balistických i řízených střel a více než 300 drony."Naše protivzdušná obrana zachytila značný počet (vzdušných) cílů. Den před tímto úderem jsme konečně obdrželi potřebné střely, což výrazně pomohlo. Každý balíček podpory je důležitý," řekl. "Střely do (systémů) Patriot, NASAMS a další protivzdušné obrany jsou kriticky potřebné," dodal. Ukrajinský prezident si v poslední době stěžoval na pomalé dodávky zbraní.
Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 34 střelami různého druhu včetně jedné protilodní střely Cirkon (Zirkon) a 339 drony, úder mířil hlavně na Kyjevskou oblast, uvedlo na telegramu ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana podle něj zlikvidovala 27 střel a 315 bezpilotních letounů. Pět raket a 24 střel zasáhlo 11 míst, uvedly vzdušné síly s tím, že informace o dalších střelách se upřesňují a ve vzdušném prostoru zůstávají ještě nepřátelské drony.
Šéf ukrajinské diplomacie Sybiha na X napsal, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, dodatečnou energetickou pomoc a také to, aby spojenci Kyjeva vyvinuli sankční tlak na Moskvu. "Při venkovní teplotě minus 15 stupňů Celsia zůstaly po ruském nočním útoku tisíce domů v Kyjevě bez topení. Válečný zločinec (ruský prezident Vladimir) Putin pokračuje v genocidní válce proti ženám, dětem a seniorům," napsal ukrajinský ministr zahraničí.
Ruský úder podle něj mířil kromě Kyjeva také na další regiony, jako je Vinnycká, Dněpropetrovská, Oděská, Záporožská, Poltavská nebo Sumská oblast, kde jsou civilní oběti a poškozená energetická infrastruktura. "Putinův barbarský útok je dnes ráno budíčkem pro světové lídry shromažďující se v Davosu," napsal ministr. Ve švýcarském Davosu se koná zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), míří tam řada světových státníků.
Ukrajinští činitelé informovali o tom, že ruský útok zabil muže u Kyjeva a zranil dvě ženy v Dnipru. "Nejsložitější situace je nyní v Kyjevě," upozornil Zelenskyj. V další zprávě na síti X uvedl, že největší potíže jsou v kromě Kyjeva také v Kyjevské oblasti a v Charkově.
Rusko podniklo rozsáhlý útok zhruba deset dní po předchozím masivním úderu, po kterém zůstala bez vytápění půlka Kyjeva a řada jeho obyvatel se v mrazu potýkala i s výpadky v dodávkách elektřiny. Podle starosty ukrajinské metropole je na 80 procent domů, které jsou po posledním ruském útoku bez tepla, stejnými budovami, jaké se bez dodávek tepla ocitly už po ruském útoku z 9. ledna.