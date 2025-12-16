Trump zažaloval BBC za údajnou pomluvu, žádá odškodné deset miliard dolarů
Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliardy Kč). Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě.
Žaloba tvrdí, že BBC prezidenta pomluvila a také že porušila zákon státu Florida, který zakazuje klamavé a nekalé obchodní praktiky. Trump už v listopadu nařkl BBC z pomluvy kvůli tomu, že sestříhala části jeho projevu ze 6. ledna 2021, a prohlásil, že ji bude žalovat o jeden až pět miliard dolarů. BBC spojila část projevu, ve které Trump vybídl své příznivce k pochodu na Kapitol, s úryvkem, jenž v projevu zazněl téměř o hodinu později a v němž prezident své stoupence vyzval, aby "bojovali jako o život". Vynechala přitom část, ve které vyzval k pokojnému protestu.
BBC se Trumpovi za způsob editace omluvila, přiznala redakční chybu a uznala, že úpravou vznikl mylný dojem, že přímo vyzval k násilným akcím. Uvedla však, že neexistuje právní základ pro podání žaloby a odmítla požadavek na finanční náhradu. Po kritice kvůli upravenému projevu už předtím rezignovali generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turness.
V žalobě, podané v pondělí u federálního soudu v Miami, však Trump uvedl, že BBC i přes omluvu "neprojevila nad svým pochybením skutečnou lítost ani neprovedla žádné významné institucionální změny, které by zabránily zneužití žurnalistiky do budoucna". 33stránková žaloba viní BBC z odvysílání "falešného, hanlivého, klamavého, pohrdavého, pobuřujícího a zlovolného zobrazení prezidenta Trumpa", což označuje za "nestoudný pokus o ovlivnění" loňských prezidentských voleb v USA. Stanici také viní ze spojení dvou zcela oddělených částí Trumpova projevu s cílem "úmyslně zkreslit význam toho, co prezident Trump řekl".
Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, kdy se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020. BBC v dokumentárním pořadu Panorama z října 2024 projev podle kritiků sestříhala tak, aby vznikl dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Na nesrovnalosti upozornil vnitřní audit stanice, jeho zpráva se ale na začátku listopadu dostala do médií a BBC od té doby čelila silnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že ani po roce chybu nenapravila a viníky nepotrestala.
Mluvčí Trumpova právního týmu k žalobě uvedl, že BBC "má dlouhou tradici klamání svých diváků v reportážích o prezidentu Trumpovi, to vše ve prospěch vlastní levicové politické agendy". Dokument se nevysílal ve Spojených státech. Trump zřejmě podal žalobu u amerického soudu proto, že žaloby pro pomluvu se v Británii musí podat do jednoho roku od zveřejnění materiálu a tato lhůta v tomto případě již uplynula.
Mají-li Trumpovi právníci překonat právní ochranu svobody projevu a tisku zakotvenou v americké ústavě, budou muset prokázat nejen to, že byl sestříhaný záznam nepravdivý a hanlivý, ale také to, že BBC úmyslně uvedla diváky v omyl či jednala bezohledně, poznamenal Reuters. Stanice může argumentovat, že dokument byl v podstatě pravdivý a že rozhodnutí kolem střihu nevytvořila falešný dojem. Může také tvrdit, že pořad nijak nepoškodil Trumpovu pověst.
Trump po vítězství ve volbách v listopadu 2024 a návratu do Bílého domu zažaloval řadu amerických médií. Některá z nich jako CBS či ABC se s prezidentem dohodla na mimosoudním vyrovnání v řádu desítek milionů dolarů, jiná média, včetně renomovaných listů The New York Times, The Wall Street Journal či místního deníku ve státě Iowa, jakékoli pochybení odmítají. čtk