0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 10:25

Rjabkov: Rusko se nevzdá anektovaných území ani nepřistoupí na rozmístění vojsk NATO

Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko také za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině, dodal diplomat.

Ruský prezident Vladimir Putin dal již dříve najevo, že jako podmínku ukončení války proti Ukrajině požaduje celý region Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, včetně částí, které ruská vojska dosud nedobyla, a také "Novorusko", což je výraz, který ruští politici používají i pro další území na jihovýchodě Ukrajiny, kde Rusko částečně okupuje Chersonskou a Záporožskou oblast. Tyto regiony Moskva v září 2022 prohlásila za připojené k Rusku . Ukrajinský poloostrov Krym anektovalo Rusko již v roce 2014. Většina světa tyto anexe neuznává.

"(...) v žádném případě nemůžeme přistoupit na kompromis (ohledně pěti anektovaných ukrajinských regionů), protože podle našeho názoru by to znamenalo přehodnocení velmi základního prvku naší státnosti, zakotveného v naší ústavě," zdůraznil Rjabkov. "Za žádných okolností nejsme ochotni podpořit, schválit či se smířit s jakoukoliv přítomností vojsk NATO na území Ukrajiny," prohlásil v rozhovoru poskytnutém americké stanici ABC News.

Rusko podle Rjabkova stále netuší, jak dopadla berlínská jednání mezi ukrajinskou, americkou stranou o urovnání konfliktu. "Nemáme tušení, co se tam stalo," řekl. Diplomat současně tvrdil, že Rusko "je připraveno na dohodu" se Spojenými státy a řešení ukrajinské krize se již rýsuje na obzoru. "Jsem si velmi jistý a téměř přesvědčený, že jsme na pokraji vyřešení této hrozné krize," zdůraznil. Ruské tažení do sousední země vysvětloval Rjabkov tím, že se tam "události vyvíjely velmi špatným směrem".

↓ INZERCE