Další velká pokuta pro Airbnb - tentokrát ve Španělsku za neoprávněnou inzerci
Španělská vláda vyměřila portálu Airbnb pokutu 64 milionů eur (přes miliardu korun) za to, že firma inzerovala nabídky na ubytování, které neměly licenci, a v místech, kde je to zakázané. Krok vlády přichází v době, kdy řada místních marně shání bydlení za dostupnou cenu. Informuje o tom zpravodajský server BBC.
Airbnb nyní musí inzeráty propagující nemovitosti bez licence stáhnout. Ačkoli ministerstvo pro spotřebitelské záležitosti uvedlo, že proti pokutě nelze podat odvolání, Airbnb oznámilo, že se proti ní hodlá bránit u soudu.
"Tisíce rodin žijí v nejistotě kvůli krizi bydlení, zatímco někteří zbohatli díky ekonomickým modelům, které vyhánějí lidi z jejich domovů," uvedl španělský ministr pro spotřebu Pablo Bustinduy. "Žádná společnost ve Španělsku, ať už je jakkoli velká nebo mocná, není nad zákonem," dodal.
Společnost Airbnb však uvedla, že je "přesvědčena, že kroky ministerstva pro spotřebitelské záležitosti jsou v rozporu s platnými předpisy ve Španělsku".
Španělsko v roce 2024 přivítalo rekordních 94 milionů návštěvníků, což z něj dělá druhou nejoblíbenější turistickou destinaci na světě po Francii. Tento rekord by mohl být letos překonán, píše agentura AFP.
Ačkoli je cestovní ruch hnací silou ekonomiky země, mnoho Španělů si stěžuje na přetížení infrastruktury, mizení tradičních obchodů, které nahrazují turistické butiky, a zejména na prudce rostoucí nájmy. Majitelé domů upřednostňují krátkodobé pronájmy turistům prostřednictvím Airbnb nebo Booking.com, protože jsou výrazně ziskovější.
čtk, tb