Eurokomisař: Unie se musí zbavit veškeré ruské energie včetně ropy a jaderných paliv
Evropská unie se musí zbavit veškeré ruské energie, řekl europoslancům ve Štrasburku eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen. Evropská komise v této souvislosti příští rok navrhne ukončit dovoz ruské ropy a rovněž ruských jaderných paliv. Eurokomisař vystoupil během debaty v Evropském parlamentu týkající se rozhodnutí o postupném ukončení dovozu plynu z Ruska. Plán, který odmítají Budapešť a Bratislava, mají poslanci definitivně potvrdit při středečním hlasování.
Jörgensen označil rozhodnutí zakázat dovoz ruského plynu do Evropy za historické. Zdůraznil, že peníze za plyn už nebudou směřovat k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je tak nebude moci použít k financování války na Ukrajině. "Ukazujeme rovněž, že stojíme při sobě, že nás nelze rozdělit a že nás nelze vydírat," dodal eurokomisař. Poslancům poděkoval za jejich přístup a ocenil, že po takzvaných trialozích mezi Evropskou komisí, Radou EU a europarlamentem je výsledek dokonce lepší, než původní návrh, který předložil.
"Příští rok komise předloží návrh na ukončení dovozu ruské ropy, což je také velice důležité, a rovněž předložíme návrh na skoncování s dovozem jaderných paliv," prohlásil eurokomisař. "Samozřejmě musíme se podívat na to, jak by to vypadalo z ekonomické stránky, ale musíme se skutečně zbavit veškeré ruské energie," dodal.
Vyjednavači EP a členských států se shodli na postupném ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Evropská unie tak chce učinit ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska a byly tím méně náchylné k vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu.
Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna 2027 a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Proti novému nařízení se postavily Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání ministrů energetiky EU na konci října ale jejich zástupce ostatní země přehlasovaly, pro schválení stačila jen kvalifikovaná většina. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó před pár dny prohlásil, že Budapešť a Bratislava zákaz dovozu ruského plynu napadnou u soudu.