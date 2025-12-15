Zelenskyj je v Berlíně: jednání s Američany prý přinesla "skutečný pokrok"
Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok. Na síti X to dnes napsal ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá.
Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v neděli večer a dnes po poledni. Jednání se na ukrajinské straně účastnil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání ruské vojenské invazi.
čtk, tb