0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 16:19

Zelenskyj je v Berlíně: jednání s Američany prý přinesla "skutečný pokrok"

Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok. Na síti X to dnes napsal ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá.

Mohlo by vás zaujmout:

Ivan Trojan: Když jsem se z Ukrajiny vrátil domů, hodinu jsem řval a nemohl to zastavit

Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v neděli večer a dnes po poledni. Jednání se na ukrajinské straně účastnil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání ruské vojenské invazi.

čtk, tb

↓ INZERCE