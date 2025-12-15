0:00
včera 15:40

Jihomoravský kraj chce podpořit vývoj počítačových her - inspiruje se slávou Kutné Hory

Jihomoravský kraj chce vytvořit silné zázemí pro audiovizi i vývoj počítačových her a posílit podnikání v těchto dvou oblastech, aby se stalo stabilní součástí ekonomiky v regionu. Přispět k tomu má Strategie rozvoje audiovizuálního průmyslu a gamingu do roku 2030, kterou dnes schválili zastupitelé. Někteří nicméně navrhovali o tzv. gamingu hlasovat zvlášť, upozorňovali na negativní důsledky hraní počítačových her.

Na jižní Moravě je téměř 18.000 subjektů spadajících do oblastí, kterými se dokument zabývá. Většina z nich je v Brně. Sídlí tam 79 procent všech, kteří se věnují hernímu vývoji, a 64 procent těch, kteří jsou zapojení do filmového a video průmyslu.

"Audiovizuální průmysl a herní sektor patří k nejrychleji rostoucím oblastem a mají významný dopad na zaměstnanost, inovace a mezinárodní konkurenceschopnost regionu. V Jihomoravském kraji se koncentruje řada klíčových subjektů a institucí, které vytvářejí základnu pro další rozvoj. Zároveň ale naráží na bariéry v infrastruktuře, vzdělávání, financování i mezioborové spolupráci. Schválená strategie je pomůže odbourávat," uvedl náměstek hejtmana František Lukl (STAN).

Projekt také zatím počítá s Jihomoravským filmovým nadačním fondem, jehož existenci zpochybnilo ministerstvo financí a v budoucnu by na něj měl navázat jiný subjekt.

Aktivity plynoucí z dokumentu má hradit kraj, Brno, ministerstva kultury a školství, Státní fond životního prostředí, soukromé zdroje i fondy Evropské unie. Finanční rámec do roku 2030 přesahuje 52 milionů korun. Jedním z prvních konkrétních kroků bude rozšíření herního inkubátoru v Brně. "Z uvedené částky je 19 milionů zahrnutých už v rozpočtu kraje na příští rok. Peníze poslouží na rekonstrukci budovy v Údolní ulici. Zázemí tam najde vzdělávací a komunitní centrum Gamebaze, které od roku 2023 podporuje nejen začínající herní vývojáře a studia. V současnosti funguje v omezených prostorách kreativního hubu KUMST," dodal Lukl.

Podle opoziční zastupitelky Kláry Liptákové (PRO 2022) by kraj počítačové hry neměl podporovat. Odůvodnila to jejich negativním dopadem a tím, že jsou lidé na digitálním světě stále více závislí. Vyzvala k tomu, aby kraj odděloval audiovizuální tvorbu od gamingu. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) ale obojí dělají stejní lidé. "Nechci zlehčovat dopad her, ale když nebudeme podporovat tvůrce, nestane se to, že hra nevznikne. Pouze z toho kraj nebude nijak těžit. Chceme podněcovat, aby hra, když už vznikne, byla zasazená do Jihomoravského kraje," doplnil. Připomněl Kutnou Horu, kam míří stále více turistů. Přispěla k tomu i obliba počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, jejíž druhý díl se odehrává i na Kutnohorsku.

čtk, tb

