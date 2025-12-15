0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 13:01
EU

EU uvaluje další sankce na Bělorusko. (Zatímco Američané je uvolňují)

Unijní ministři zahraničí dnes rozhodli, že sankce vůči Bělorusku bude možné uvalit i za hybridní aktivity proti členským státům Evropské unie. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské země. Jde o reakci mimo jiné na dění v Litvě. Pobaltská země vyhlásila minulý týden nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balóny z Běloruska. Balóny přepravující například cigarety představují hrozbu pro litevské civilní letectví a narušují provoz letiště ve Vilniusu.

Nově bude možné uvalit sankce i na pachatele takových hybridních aktivit, jakou jsou narušení kritické infrastruktury, sabotáž, kybernetické útoky či šíření dezinformací.

"Rada EU dnes zavedla nové kritérium pro zařazení na seznam osob, subjektů a orgánů, které mají prospěch z akcí připisovaných Bělorusku, podílejí se na nich nebo je usnadňují a které podkopávají nebo ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v EU a v jejích členských státech," stojí v prohlášení. Dokument zároveň uvádí, že dnešní rozhodnutí následuje po nedávném vniknutí balónů do litevského vzdušného prostoru.

Litva čelí od letošního října prudkému nárůstu narušení vzdušného prostoru. Incidenty souvisejí s drony, ale i s využitím meteorologických balónu k pašování zboží. Každý balón, vypuštěný z Běloruska, nese až 50 kilogramů nákladu, může letět ve výškách osm až 15 kilometrů a pohybuje se rychlosti 100 až 200 kilometrů za hodinu, což představuje vážná bezpečnostní rizika, zejména pro civilní letectví. Tyto narušení litevského vzdušného prostoru zasáhly stovky letů a způsobily značné ztráty leteckým společnostem, tisícům cestujících a státním orgánům.

čtk, tb

↓ INZERCE