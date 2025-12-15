EU uvaluje další sankce na Bělorusko. (Zatímco Američané je uvolňují)
Unijní ministři zahraničí dnes rozhodli, že sankce vůči Bělorusku bude možné uvalit i za hybridní aktivity proti členským státům Evropské unie. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské země. Jde o reakci mimo jiné na dění v Litvě. Pobaltská země vyhlásila minulý týden nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balóny z Běloruska. Balóny přepravující například cigarety představují hrozbu pro litevské civilní letectví a narušují provoz letiště ve Vilniusu.
Nově bude možné uvalit sankce i na pachatele takových hybridních aktivit, jakou jsou narušení kritické infrastruktury, sabotáž, kybernetické útoky či šíření dezinformací.
"Rada EU dnes zavedla nové kritérium pro zařazení na seznam osob, subjektů a orgánů, které mají prospěch z akcí připisovaných Bělorusku, podílejí se na nich nebo je usnadňují a které podkopávají nebo ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v EU a v jejích členských státech," stojí v prohlášení. Dokument zároveň uvádí, že dnešní rozhodnutí následuje po nedávném vniknutí balónů do litevského vzdušného prostoru.
Litva čelí od letošního října prudkému nárůstu narušení vzdušného prostoru. Incidenty souvisejí s drony, ale i s využitím meteorologických balónu k pašování zboží. Každý balón, vypuštěný z Běloruska, nese až 50 kilogramů nákladu, může letět ve výškách osm až 15 kilometrů a pohybuje se rychlosti 100 až 200 kilometrů za hodinu, což představuje vážná bezpečnostní rizika, zejména pro civilní letectví. Tyto narušení litevského vzdušného prostoru zasáhly stovky letů a způsobily značné ztráty leteckým společnostem, tisícům cestujících a státním orgánům.
