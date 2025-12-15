Čína se vypořádává se zbytky hongkongské demokracie, jeden z aktivistů je odsouzený možná až na doživotí
Dnešní výrok hongkongského soudu, který shledal vinným hongkongského prodemokratického aktivistu a někdejšího mediálního magnáta Jimmyho Laie, vyvolal ostrou kritiku ze strany organizací na ochranu lidských práv, novinářských sdružení, Tchaj-wanu či hongkongských disidentů v exilu. Podle soudu Lai porušil zákon o národní bezpečnosti, když se spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály. Podle zmíněného Čínou zavedeného kontroverzního zákona mu hrozí až doživotí.
Ředitelka lidskoprávní organizace Amnesty International pro Čínu Sarah Brooksová poznamenala, že rozsudek dokazuje, že "takzvané hongkongské zákony o národní bezpečnosti nemají za cíl lidi chránit, nýbrž je umlčet". "Tento rozsudek se netýká jen jednoho muže: je to nejnovější krok v systematickém potlačování svobody projevu v Hongkongu, které se nezaměřuje pouze na protesty a politické strany, ale i na samotnou myšlenku, že lidé mohou, a dokonce by měli, volat mocné k odpovědnosti," uvedla.
Americký Výbor na ochranu novinářů (CPJ) označil verdikt za ostudnou perzekuci. "Toto rozhodnutí ukazuje naprosté pohrdání svobodou tisku v Hongkongu... Riziko, že v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu Lai zemře ve vězení, se s každým dalším dnem zvyšuje — musí se okamžitě vrátit ke své rodině," uvedl.
Mark Sabah z nadace Výbor pro svobodu v Hongkongu (CFHK) poznamenal, že dnešní rozsudek nikoho nepřekvapil a že celý proces byl vykonstruovaný. "Jimmy Lai je britským občanem. Jeho propuštění by mělo být podmínkou plánované lednové cesty premiéra Keira Starmera do Pekingu," dodal.
Hongkongský aktivista v exilu Samuel Chu poznamenal, že verdikt je sice nepřekvapivý, ale je zničující. "Jimmyho Laie jsem neznal jako symbol, ale jako člověka, jako redaktora, bojovníka za hodnoty a někoho, kdo odmítal přijmout, že moc by měla určovat, co se smí říkat, psát nebo nebo čemu lze věřit," uvedl.
Tchajwanská rada odpovědná za politiku vůči Číně uvedla, že verdikt "je jasným signálem světu, že svobody, demokracie a nezávislost soudnictví v Hongkongu jsou systematicky potlačovány".
Lai veškerá obvinění odmítá. Spojené státy či Británie označily jeho případ za politický a vyzvaly k jeho okamžitému propuštění.
Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na problematiku separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být uložen až doživotní trest.
čtk, tb