Fiala: Ukrajina letos získala v rámci muniční iniciativy 1,8 milionu kusů munice
Ukrajina letos dostala prostřednictvím české muniční iniciativy 1,8 milionu kusů velkorážové munice, cíl pro letošek byl tak splněn. Na síti X to napsal končící premiér Petr Fiala (ODS). Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu kusů velkorážové munice. Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) iniciativu dlouhodobě kritizuje a mluvil o jejím zrušení, možném převzetí Severoatlantickou aliancí (NATO) či minimálně jejím auditu.
"Slíbil jsem, že ukrajinským obráncům letos dodáme 1.800.000 kusů velkorážové munice. Jsem rád, že mohu potvrdit, že jsme dnes tento cíl splnili," napsal dnes Fiala.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Česká muniční iniciativa získává pro napadenou zemi dělostřeleckou munici, přičemž nákup financují západní státy. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.