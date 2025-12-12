0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 18:50

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti

Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito, nebude o tom tedy třeba každých šest měsíců hlasovat jako dosud. Rozhodly o tom dnes členské státy EU. Hlasování probíhalo písemnou formou a pro schválení kroku byla potřeba kvalifikovaná většina. Česko podle informací ČTK zmrazení aktiv podpořilo, proti byly Maďarsko a Slovensko.

Státy svým hlasováním odstranily překážku související s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán předem uvedl, že jeho země protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv a jeho schválení pouze kvalifikovanou většinou a že jde o protiprávní postup.

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE