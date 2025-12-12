EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti
Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito, nebude o tom tedy třeba každých šest měsíců hlasovat jako dosud. Rozhodly o tom dnes členské státy EU. Hlasování probíhalo písemnou formou a pro schválení kroku byla potřeba kvalifikovaná většina. Česko podle informací ČTK zmrazení aktiv podpořilo, proti byly Maďarsko a Slovensko.
Státy svým hlasováním odstranily překážku související s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán předem uvedl, že jeho země protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv a jeho schválení pouze kvalifikovanou většinou a že jde o protiprávní postup.
