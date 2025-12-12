Zelenskyj je v pondělí očekáván v Berlíně
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v pondělí očekáván v Berlíně, napsala agentura AFP s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele. "Pokud to bezpečnostní situace dovolí, bude tam," řekl dotyčný představitel. Německo spolu s Británií a Francií patří mezi klíčové evropské spojence Ukrajiny, která se bezmála čtyři roky brání ruské agresi. Berlínské jednání se uskuteční uprostřed intenzivního diplomatického úsilí o ukončení rusko-ukrajinské války.
V sobotu se má v Paříži konat schůzka na úrovni poradců pro národní bezpečnost Ukrajiny, Francie, Británie a Německa. Zatím není podle serveru Axios jasné, zda se jednání zúčastní i americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je poradcem prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost. Obě rokování se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině.
Americký prezinder Donald Trump americkou účast podmínil šancí schůzky na úspěch. Jednání se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině. "Sobotního jednání v Evropě se zúčastníme, pokud se budeme domnívat, že je dobrá šance na úspěch," uvedl Trump. Již ve čtvrtek Bílý dům uvedl, že americký prezident je velmi otrávený postupem obou stran a že se Spojené státy odmítají účastnit bezvýsledných jednání.
Spojené státy, Ukrajina a evropské země, které podporují Kyjev, vedou v posledních týdnech na různých úrovních jednání, která podnítil americký návrh jak ukončit konflikt. Původní americká verze byla podle Evropanů značně promoskevská a Ukrajina po konzultacích s evropskými spojenci ve středu zaslala Washingtonu upravenou variantu. Zelenskyj ve čtvrtek označil za hlavní sporné body v jednáních s Američany budoucí postavení Donbasu a také Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska. K eventuálním územním ústupkům by se podle něj měl vyjádřit ukrajinský lid v referendu či ve volbách.