Evropě hrozí mocenský střet s USA kvůli AI, varuje Angela Merkel
Evropě hrozí tvrdý mocenský střet se Spojenými státy kvůli umělé inteligenci, varovala ve čtvrtek někdejší německá kancléřka Angela Merkelová. Deník Bild v pátek připomněl, že americký prezident Donald Trump prohlásil, že celosvětový závod o mocenskou převahu v oblasti umělé inteligence bude mít jen jednoho vítěze.
"Otázka, zda můžeme regulovat digitální média, nebo ne, bude další velkou bitvou se Spojenými státy," řekla Merkelová. Někdejší čtyřnásobná spolková kancléřka se domnívá, že USA se pokusí zablokovat unijní pravidla pro AI. "Bude velmi silný tlak na to, aby (regulace) nebyly," uvedla akci magazínu Stern.
Trump nařídil v noci na pátek centralizaci regulace umělé inteligence - chce tak znemožnit jednotlivým americkým státům schvalovat vlastní omezení AI. Převedení regulace na federální úroveň požadují velké technologické firmy, například firmy OpenAI, Alphabet či Meta Platforms, a také investoři.
Mezi EU a USA vyvolávají napětí některé kroky, které unie vůči velkým technologickým společnostem činí. Evropská komise například vyšetřuje americkou společnost Google ze skupiny Alphabet. Podezírá ji, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy.
Nejnovější vyšetřování Googlu navazuje na zářijovou pokutu v objemu skoro tří miliard eur (bezmála 73 miliard Kč), kterou EK podniku vyměřila za zvýhodňování jeho vlastních nástrojů pro reklamní služby před konkurencí. Tento krok vyvolal hněv Trumpa, který pokutu označil za diskriminační.
Merkel se v rozhovoru věnovala i nové americké bezpečnostní strategii, ve které Trumpova vláda uvedla, že činnost Evropské unie podkopává v Evropě politickou svobodu a suverenitu. Podle exkancléřky nesmí Evropané nikdy přerušit pouto s USA, ale zároveň nemohou připustit, aby Washington nahlížel na Evropany takovým způsobem.