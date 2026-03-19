Klempíř: Do dvou týdnů budu poslance informovat o rušení poplatků pro rozhlas a televizi
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) slíbil poslancům z mediálního výboru, že do dvou týdnů poskytne alespoň dílčí informace k chystanému zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Odmítl být ale konkrétnější s tím, že o budoucí podobně financování České televize a Českého rozhlasu ještě není ve vládní koalici ANO, SPD a Motoristů zcela jasno. Podle opozice je ale jasné to, že zrušení poplatků kabinet Andreje Babiše (ANO) nestihne prosadit od počátku příštího roku.
"Sami ještě nemáme přesně vydefinováno, jak by to mělo být," uvedl ministr v reakci na naléhání poslanců, aby jim nastínil alespoň základní představu. "Neumím vám říct procenta, neumím vám říct částky," řekl Klempíř. Naznačil ale, že alespoň nějaké informace o podobě novely by mohl dát během dvou týdnů. "Myslím si, že příští nebo přespříští týden bychom mohli v té věci informativně pokročit dále," dodal.
Debatu s opozicí chce ministr vést až poté, co bude návrh hotov. Podobně zatím neplánuje diskusi se zástupci České televize a Českého rozhlasu. "Ten zákon je politická práce. Když začneme diskutovat se subjekty, kterých se to týká, ta diskuse bude nekonečná," uvedl Klempíř.
Babišova vláda zrušení poplatků za veřejnoprávní média v programovém prohlášení. Chce je nahradit financováním ze státního rozpočtu. Slibuje si od toho úsporu pro občany i firmy. Argumentuje také tím, že v Evropě je taková úprava běžná. Změna by podle vládních plánů měla nastat od roku 2027. Poplatky financují provoz České televize a Českého rozhlasu.
Podle opozice i většiny pracovníků veřejnoprávní televize chystá vláda změny financování bez přesvědčivých argumentů, obávají se snah o ovládnutí médií veřejné služby. Současný systém poplatků pokládají za funkční. Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok má Česká televize hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy Kč. U Českého rozhlasu v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun mají poplatky tvořit 90 procent.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek upozornil poslance i ministra, že televize má schváleny její radou dlouhodobé vysílací plány na pět let dopředu, zahájila investice do nového zpravodajského studia a má hotový rozpočet na rok 2027, který nejde moc měnit. Do roku 2030 má televize nasmlouvány sportovní přenosy a dramatické pořady. Podle Chudárka tak nelze změnu financování od ledna příštího roku zvládnout.
Martin Kolovratník (ANO) uvedl, že chápe obavy veřejnoprání televize a rozhlasu z jejich budoucího financování. "Budu se zasazovat o to, aby změna nebyla ze dne na den, aby měla rozumný jízdní řád," uvedl. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob podotkl, že není úplně realistické počítat se změnou od ledna příštího roku vzhledem k délce schvalovacího procesu. "Klidně budu rád čekat půl roku nebo tři a půl roku, než se dohodnete," řekl Klempířovi s úsměvem v narážce na to, že na podzim roku 2029 totiž skončí funkční období sněmovny v současném složení.