USA souhlasily se zmírněním sankcí proti Bělorusku, Minsk propustil 250 vězňů
Spojené státy zrušily sankce na tři běloruské firmy vyrábějící potaš a zmírnily restrikce proti běloruskému finančnímu sektoru. Minsk na oplátku propustil 250 vězňů. Informovala o tom média s odvoláním na vyjádření amerického zmocněnce Johna Coala po jeho čtvrtečním jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Coale také uvedl, že Lukašenko by mohl brzy navštívit Spojené státy.
"USA ruší sankce proti Belinvestbank, Banku razviccja (rozvojové banky) a ministerstvu financí," řekl Coale podle státní agentury Belta. Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa podle ní také potvrdil definitivní vyřešení problému s běloruským potašem, když se USA také rozhodly ze všech sankčních seznamů vyškrtnout běloruské společnosti.
Běloruská vláda propustila 250 vězňů v rámci dohody zprostředkované Spojenými státy, přičemž 235 bylo propuštěno v rámci země a 15 lidí bylo odesláno do Litvy, uvedlo americké velvyslanectví ve Vilniusu. Washington mezitím souhlasil se zmírněním sankcí vůči běloruskému finančnímu sektoru a zrušil všechny zbývající americké sankce vůči potašovým společnostem Belaruskali, Belarusian Potash Company a Agrorozkvit.
Předchozí rozhovory mezi oběma představiteli vyústily loni v září v propuštění desítek politických vězňů. V prosinci věznice opustilo dalších 123, včetně držitele Nobelovy ceny míru Alese Bjaljackého a opozičních politiků Maryji Kalesnikavové a Viktara Babaryky. USA reagovaly uvolněním sankcí na běloruský potaš, který je klíčovou složkou hnojiv a klíčovým zdrojem běloruských exportních příjmů.
Coale také uvedl, že Lukašenko by mohl brzy navštívit Spojené státy. Taková cesta by pro dlouholetého autoritářského vůdce, který je blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, znamenala průlom v jeho snaze ukončit roky izolace od Západu. Coale také řekl, že s Lukašenkem diskutovali o možném znovuotevření amerického velvyslanectví v Bělorusku. Výměnou za normalizaci vztahů tlačí Spojené státy na Lukašenka, aby propustil více než 1100 Bělorusů, kteří jsou v současné době podle nevládní organizace Vjasna za mřížemi kvůli politické činnosti či ochraně lidských práv.
Lukašenko, který je u moci od roku 1994, byl Západem dlouho považován za vyvrhele kvůli porušování lidských práv a podpoře Ruska ve válce proti Ukrajině. Americká strana nicméně dala jasně najevo, že vidí hodnotu v kultivaci vztahů s Lukašenkem vzhledem k jeho blízkým vazbám na Putina.
Exilová běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská uvedla, že vítá humanitární úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o propuštění vězňů. "Zároveň však musíme trvat na skutečné, systémové změně v Bělorusku – na ukončení represí a konání svobodných a spravedlivých voleb," uvedla v prohlášení.