0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 08:03

K internetu opět připojit, nařídil prý íránský prezident Pezeškján

Íránský prezident Masúd Pezeškján podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi. Uvedla to dnes agentura Reuters, podle které média citují mluvčího ministerstva komunikací. Připojení k internetu úřady v zemi blokují nepřetržitě 87 dní, uvedla dnes organizace NetBlocks.

Úřady blokují připojení k zahraničním internetovým doménám od 28. února, uvedla organizace NetBlocks. Právě 28. února začala válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

Ministerstvo komunikací obdrželo prezidentský výnos, který nařizuje obnovit připojení k internetu do stavu před letošním lednem, píše s odkazem na íránská média agentura AFP. Tehdy úřady blokovaly přístup k internetu kvůli protivládním demonstracím. Média neuvádí, kdy by obnovení plného internetového připojení mělo nastat.

NetBlocks počínání íránských úřadů kritizuje, protože podle organizace slouží k omezení přístupu k informacím, které nejsou pod kontrolou režimu ajatolláhů. Kvůli blokování se internetový provoz v Íránu podle NetBlocks snížil téměř na nulu. Opatření úřadů mohou obejít jen uživatelé, kteří mají k dispozici VPN službu. Těch je ale v zemi pouze zlomek.

čtk, tb

↓ INZERCE