K internetu opět připojit, nařídil prý íránský prezident Pezeškján
Íránský prezident Masúd Pezeškján podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi. Uvedla to dnes agentura Reuters, podle které média citují mluvčího ministerstva komunikací. Připojení k internetu úřady v zemi blokují nepřetržitě 87 dní, uvedla dnes organizace NetBlocks.
Úřady blokují připojení k zahraničním internetovým doménám od 28. února, uvedla organizace NetBlocks. Právě 28. února začala válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
Ministerstvo komunikací obdrželo prezidentský výnos, který nařizuje obnovit připojení k internetu do stavu před letošním lednem, píše s odkazem na íránská média agentura AFP. Tehdy úřady blokovaly přístup k internetu kvůli protivládním demonstracím. Média neuvádí, kdy by obnovení plného internetového připojení mělo nastat.
NetBlocks počínání íránských úřadů kritizuje, protože podle organizace slouží k omezení přístupu k informacím, které nejsou pod kontrolou režimu ajatolláhů. Kvůli blokování se internetový provoz v Íránu podle NetBlocks snížil téměř na nulu. Opatření úřadů mohou obejít jen uživatelé, kteří mají k dispozici VPN službu. Těch je ale v zemi pouze zlomek.
čtk, tb