Milion chvilek čeká v sobotu na Letné kolem čtvrt milionu lidí
Spolek Milion chvilek čeká na sobotní demonstraci na pražské Letné v závislosti na počasí 200.000 až 400.000 lidí. Akcí chce upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují. Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost se odehraje mezi 15:00 a 17:00. Šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář dnes novinářům řekl, že počet lidí je důležitý, ale zároveň akce na Letné není o překonávání rekordů, ale o každém občanu, který se přijede postavit za správnou věc. Zatím spolek ví o asi 60 autobusech organizovaných z krajů.
Na obdobném protestu v roce 2019 na stejném místě spolek přišlo podle Mináře podpořit zhruba 300.000 lidí. Organizace sobotní akce bude kopírovat opatření, která platila i tehdy a na dalších demonstracích spolku na Letné. Prostor pláně bude rozdělen bezpečnostními koridory, v nichž se bude pohybovat až 400 dobrovolníků, záchranáři, policisté či hasiči. Koridory budou oddělovat jednotlivé sektory, zvláštní prostor nejblíž parku bude věnován rodinám s dětmi, pohybově znevýhodnění lidé pak budou moct využít prostor nejblíž pódiu.
Jako host na pódiu vystoupí herec a režisér Zdeněk Svěrák. Účastníci se podle Mináře mohou těšit také na herce Ivana Trojana či zpěvačku Anetu Langerovou. Vystoupí aktivní občané, kteří se podílejí na práci spolku. Promluví například i zemědělec Daniel Pitek. K životnímu prostředí se vyjádří bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. "Bude tam samozřejmě ještě více známých jmen, ale chceme prostě ukázat tu pestrost, aby vystoupili známé osobnosti, odborníci a aby tam byli lidi, kteří jsou aktivní ve svém regionu," uvedl Minář.
Pořadatelé lidem doporučují přijít dřív, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem. Okolo Letné bude v sobotu upravena doprava, speciální tramvaj 36 bude účastníky vozit na zvláštní zastávku. Pořadatelé vyzvali, aby lidé přijížděli na akci hromadnou dopravou. Autobusy s mimopražskými účastníky shromáždění budou většinou zastavovat pod Letnou u Vltavy, z nábřeží budou moct lidé jít nahoru pěšky, nebo využijí tramvajovou dopravu.
Stavět pódium a další vybavení začnou organizátoři na Letné v pátek ráno. S úklidem a balením vybavení počítají do neděle.
Minář dnes zopakoval, že pokud premiér může vyvrátit pochyby spolku o směřování vlády k privatizaci státu, může vyslechnout jeho výzvu a sejít se s ním v televizní diskusi. "Pokud je to tak, že tady neprobíhá snaha ovládnout stát a privatizovat si ho, že tady neprobíhá oligarchizace, že tady nejdeme slovenskou a maďarskou cestou, že nechtějí zestátnit veřejnoprávní média, aby byla hlásnou troubou, že nechtějí zničit státní správu, aby tam mohli snadno dosazovat svoje lidi, nebo že ruský zákon (o povinnosti registrace nevládních organizací a jejich financování) není účelový nástroj na šikanu neziskových organizací. Pokud to tak není, tak není nic snazší," uvedl.
Konstatoval, že vláda může dělat ekonomické změny, sociální politiku či zahraniční politiku. "To je všechno na vás, ale prosím, nedestruujte základní principy, na kterých stojí demokracie," uvedl.
Stovky a tisíce lidí se sešly naposled v centrech měst a obcí mimo Prahu na shromážděních Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládními Motoristy 15. února. Podle iniciátorů se k akcím přihlásili lidé z více než 400 i menších obcí. Někde na setkání dorazili také Pavlovi odpůrci. Minář tehdy ohlásil, že 21. března se na pražské Letné uskuteční další shromáždění.
Na shromáždění 1. února, které také reagovalo na spory mezi prezidentem a Motoristy, se na pražském Staroměstském a Václavském náměstí sešlo až 90.000 lidí.
Spor mezi Pavlem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou vygradoval koncem ledna, kdy Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Opozice požadovala Macinkovu rezignaci, vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, ale vláda podle očekávání návrhu odolala.
čtk, tb