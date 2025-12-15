Prezident Pavel jmenoval Babišovu vládu
Prezident Petr Pavel dnes ráno na Pražském hradě jmenoval členy vlády Andreje Babiše (ANO). Tvoří ji hnutí ANO, SPD a Motoristé. Babiš, který se vrací k moci téměř přesně po čtyřech letech, ještě dnes uvede nové ministry do úřadů. Kabinet také dopoledne absolvuje první převážně technické zasedání.
ANO připadá ve vládě kromě premiéra osm křesel, SPD má trojici ministrů a Motoristé vedou čtyři ministerstva. Šéf Motoristů Petr Macinka zatím povede dva úřady, kromě ministerstva zahraničí také dočasně resort životního prostředí. Nominant Motoristů Filip Turek se ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem, který má zároveň problém s jeho případným působením v kabinetu.
Místopředsedy vlády budou ve třetím Babišově kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová z ANO, předseda Motoristů Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna za SPD. Kdo bude prvním místopředsedou, určí vláda. V předchozím kabinetu Petra Fialy (ODS) měly koaliční strany po jednom místopředsedovi.
Ministry jmenoval Pavel podle oznámení prezidentské kanceláře v navrženém složení. Za ANO se vrátili do kabinetu Schillerová, Havlíček, Lubomír Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Nově ve vládě usednou ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Za SPD kromě Zůny v kabinetu jsou ministr dopravy Ivan Bednárik a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Motoristy kromě Macinky reprezentují ministr kultury Oto Klempíř a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Motoristé jsou ve Sněmovně poprvé, SPD je ve svém třetím volebním období v dolní parlamentní komoře poprvé ve vládě, byť má tentokrát nejmenší poslanecký klub.
Vláda se bude ve Sněmovně opírat o většinu 108 křesel, o důvěru by měl požádat 13. ledna.