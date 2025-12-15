Bezpečnostním poradcem premiéra Babiše bude Hynek Kmoníček, bývalý Zemanův muž
Do funkce poradce pro národní bezpečnost navrhne premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý diplomata a velvyslance ČR ve Vietnamu Hynka Kmoníčka. Babiš to dnes na dotaz ČTK řekl po prvním jednání nové vlády. Z postu, který nyní již bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) vytvořil koncem roku 2022, odešel s koncem předchozí vlády Tomáš Pojar.
Babiš Kmoníčka označil za zkušeného diplomata. Velvyslancem ve Vietnamu je od září 2022, předtím byl od března 2017 velvyslancem ve Spojených státech. Za prezidenta Miloše Zemana vedl čtyři roky zahraniční odbor Pražského hradu.