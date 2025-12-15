Vicepremiér Zůna se ujal funkce ministra obrany
Vedení ministerstva obrany se dnes odpoledne ujal Jaromír Zůna (za SPD), který je současně i vicepremiérem vlády ANO, SPD a Motoristů. Stejně jako ostatní členy vlády ho do funkce uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), před budovou ministerstva obrany ho přivítala dosavadní ministryně Jana Černochová (ODS). Zůna dnes veřejné vyjádření neplánuje. Babišův kabinet jmenoval ráno prezident Petr Pavel.
Bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu Zůna nedávno po jednání s Pavlem řekl, že Česko by mělo vydávat peníze na obranu účelně a tak, aby mohly pokračovat modernizační projekty. Nevyloučil, že se pod jeho vedením změní priority modernizace, soustředit by se vláda v souladu s programovým prohlášením měla na protivzdušnou obranu.
Černochová dnes po jednání ČTK a České televizi řekla, že Zůnovi připravila kvůli potřebné kontinuitě obsáhlý předávací protokol, ve kterém má informace o rozpracovaných projektech. "V minulosti jsme častokrát byli svědky, kdy jeden ministr něco schválil, druhý to zrušil a doplatila na to armáda. Tohle by se, doufám, dít nemělo," uvedl. Zůnovou výhodou podle Černochové je, že ještě nedávno byl zástupcem náčelníka generálního štábu. "Takže ten resort zná z druhé strany a ví, co vojáky nejvíc trápí - podfinancovanost, zanedbaná modernizace," uvedla.
Jako vicepremiér by podle Černochové mohl mít Zůna silnou pozici ve vládě. "Panu ministrovi jsem dala i osobní dopis, má pět stránek, je psaný ručně," řekla. Obsahuje osobnější doporučení ohledně pomoci Ukrajině či některá doporučení, která se týkají vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok.
SPD vedená šéfem Sněmovny Tomiem Okamurou prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna se na Hradě vyhýbal otázkám ohledně svého postoje k Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Česko podle něj bude sledovat vývoj konfliktu a to, jak se posunují snahy o mírové řešení. "Pokud berete pojmy hrozba, riziko, ohrožení, Rusko je v každém případě v kategorii hrozby," odpověděl na dotaz, zda Rusko vidí jako hrozbu.
Požadavek na posouzení české muniční iniciativy, prostřednictvím které dodávají spojenci Ukrajině dělostřeleckou munici, považuje Zůna za legitimní. V oblasti obrany je podle něj tlak na systémové změny, protože běžná organizační opatření nebudou stačit.
čtk, tb