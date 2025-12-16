Koalice nevylučuje, že zvýší schodek státního rozpočtu na příští rok
Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala před úterním koaličním jednáním nevyloučil to, že vláda zvýší schodek státního rozpočtu na příští rok. Čeká na to, s jakým návrhem přijde ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Prohloubení schodku nevyloučil ani místopředseda ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, záležet bude podle něj na tom, co kabinet určí jako svou prioritu.
Čerstvě jmenovaný kabinet Andreje Babiše (ANO) se schází k prvnímu běžnému zasedání. Na úřadu vlády mu předchází koaliční schůzka, kde podle předsedy SPD Tomia Okamury lídři stran předjednají jednotlivé body z programu kabinetu. Mezi nimi je i státní rozpočet. Předchozí vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun poslanci současné sněmovní většiny vrátili k přepracování, Česko začne příští rok v rozpočtovém provizoriu.
Podle místopředsedy SPD Fialy jsou koaliční strany dohodnuté, že nyní bude na rozpočtu pracovat tým ministryně Schillerové. "Teď čekáme, s jakými úpravami přijde. Je evidentní, že chybí sto miliard, musíme je někde najít, budou to přesuny mezi kapitolami," řekl. Pokládá za možné možné, že schodek stoupne, nebude to 286, ale ani 380 miliard korun, dodal.
Havlíček řekl, že nový kabinet už několik týdnů trvá na tom, že bývalá vláda Petra Fialy (ODS) předložila skandální rozpočet nekorespondující se závazky, které si sama schválila. "Uvidíme, musíme si říct, co bude naší prioritou," odpověděl na dotaz, zda se schodek prohloubí. Kabinet musí vybírat například mezi tím, zda zastavit některé dopravní stavby, nebo schodek zvýšit, poznamenal.
Podle Okamury nyní koalice rozpočet podrobně analyzuje. "Náš rozpočet bude až ten na rok 2027, teď musíme jen urychleně sanovat, co Fialova vláda pokazila," uvedl. Nyní je prioritou, aby dlouho netrvalo rozpočtové provizorium. "Na rozpočtu se musí pracovat od jara," řekl Okamura. Prostor šetřit je podle něj u obsluhy státu či na duplicitních agendách. čtk