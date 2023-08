Trump je (zase) před soudem, o jeho vině ale rozhodnou voliči

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Z cest Donalda Trumpa před soud se stává pomalu rutina. Když se stal na jaře prvním americkým prezidentem obviněným z trestného činu, provázely jeho příjezd k soudní místnosti mimořádná bezpečnostní opatření po celém Manhattanu. Když minulý týden ve čtvrtek dorazil před soudce ve Washingtonu, proběhlo již všechno o poznání klidněji.

Obvinění je přitom zcela mimořádné. Exprezident již do té chvíle čelil podezření ze spáchání řady trestných činů ve dvou oddělených kauzách: za falšování a zatajování obchodních informací, což je kauza spojená s odstupným pro pornoherečkou Stormy Daniels, a za držení utajovaných státních dokumentů. Tentokrát přibylo podezření z trestného činu zločinu, který třeba The Economist označil za „největší zločin proti demokracii“. Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, jmenovaný ministrem spravedlnosti Merrickem Garlandem, totiž ve svém 45 stránkovém obžalovacím spisu tvrdí, že se Donald Trump po neúspěšných volbách v listopadu 2020 pokusil zcela vědomě změnit jejich výsledek. Exprezident je nyní obviněn ze čtyř nových trestných činů a teoreticky mu hrozí několik stovek roků odnětí svobody.

Obvinění se netýkají podněcování ozbrojeného útoku proti budově Kongresu 6. ledna 2021, ale míří konkrétních činů, které poražený politik - a šestice jeho spolupracovníků, na které pravděpodobně dojde později - podnikl ve snaze výsledek zfalšovat.

Co bude dál? Ve Spojených státech se již v tuto chvíli rozbíhá předvolební kampaň a soudní proces se bezpochyby stane její součástí. Cílem žaloby je celé soudní řízení dokončit ještě před volbami, jež se budou konat v listopadu příštího roku. Je ovšem velmi nepravděpodobné že by bylo možné celý proces včetně série případných odvolání dokončit během následujících 15 měsíců.

Obvinění Trumpovi nijak nebrání v kandidatuře, případné vítězství ve volbách by navíc znamenalo, že získá prezidentskou imunitu. Trumpova pozice mezi republikány se přitom v tomto okamžiku zdá být zcela neotřesitelná, podle průzkumů se těší podpoře 53% republikánských voličů v primárkách, tedy více než má skupina jeho protikandidátů dohromady. Přímý střet mezi úřadujícím prezidentem Bidenem a obviněným experezidentem Trumpem pak průzkumy v tuto chvíli popisují jako čistou remízu.

Následující měsíce tudíž nabídnou drama, v němž nejdříve soud rozhodne, zda se bývalý nejvyšší představitel Spojených států pokusil zničit demokratický systém, a následně voliči odhlasují, zda věří americkým soudům.

Východ republiky se chystal na víkendový vydatný déšť. Prezident Pavel jmenoval nového předsedu Ústavního soudu, stal se jím Josef Baxa. Ruský ministr obrany Šojgu prý byl na frontě. Ukrajina oznámila, že zasáhla výsadkovou loď u ruských břehů. Zpožďuje se burčák. TikTok dostane pokutu od Evropské unie za narušování soukromí dětí. Slovinsko sužují záplavy. Lidé podle dat ochotněji nakupují. Vysychá Rýn. Fotbalisté v Plzni se radují z postupu do evropských pohárů, a fotbalisté pražských Bohemians litují svého vyřazení z evropských pohárů. Mrtvé ryby v Odře skutečně zahynuly kvůli nedostatku kyslíku ve vodě znečištěné po prudkém dešti. Teplota v oceánech už zase překonala rekord. Vědci doufají, že odhalili způsob, jak bránit šíření malárie. Austrálie vrací do Kambodže tisíc let staré bronzové sošky, ukradené v roce 1994, které australská národní galerie v roce 2011 koupila od britského pašeráka starožitností. Neznámý vandal dokreslil na umělecká díla v jedné z galerií v Liberci nacistické svastiky, což zakladatele galerie i autora díla, dle jejich vlastních slov, nepřekvapilo.

