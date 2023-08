Vlna převratů v Africe nekončí. Vojáci převzali moc v Gabonu

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Domino. K ničemu jinému nelze připodobnit sérii vojenských převratů, které strhávají jednu africkou vládu za druhou. V úterý byl na řadě Gabon. Šéfové tamních bezpečnostních složek předstoupili před kamery a oznámili odstavení prezidenta Ali Bonga, rozpuštění státních institucí a uzavření hranic. Dvoumilionová západoafrická země se stala - po Guineji, Mali, Súdánu, Čadu, Burkina Fasu a Nigeru - už sedmým státem, kde v posledních třech letech převzali moc generálové. Ve dvou jmenovaných - Mali a Burkina Faso - proběhly převraty rovnou dva.

Během tří let jsme tak byli svědky většího počtu převratů než v celé uplynulé dekádě 2010-2020. Tehdy se zdálo, že éra afrických armádních pučů končí. Svých vrcholů dosáhla v 60. letech minulého století, kdy křehké státy získaly nezávislost, a pak v 80. letech, kdy se kontinent i pod vlivem globálních příčin propadl do hluboké socio-ekonomické krize.

Za pozornost stojí i další statistika. V časech studené války probíhaly převraty po celé Africe, velmi často v bývalých britských koloniích jako Nigérie, Ghana, Súdán a Sierra Leone. Avšak neskutečných 78 procent převratů, k nimž došlo po roce 1990, proběhlo v bývalých francouzských koloniích. Svrhávají vládce, respektive politické elity, které měly blízko právě k Francii.

Gabon, jehož hlavní město dál nese francouzský název Libreville, je dalším příkladem. Od roku 2009 zemi vládl Ali Bongo, který se prohlásil vítězem víkendových (podle pučistů manipulovaných) voleb. Předchozím prezidentem byl v letech 1967 až 2009 jeho otec a blízký partner Elysejského paláce Omar Bongo. V Gabonu působí asi 400 francouzských vojáků, francouzské koncerny tu těží ropu a také provozují největší manganový důl na světě.

Sesazený Ali Bongo vystudoval práva na Sorbonně (pro zajímavost, v mládí se věnoval hudbě a vydal i album). Za manželku si vzal Sylvii Valentin, jejíž otec byl zakladatelem a ředitelem největší pojišťovny v Gabonu. Bongova rozvětvená rodina vlastní nespočet nemovitostí ve Francii, které se staly předmětem policejního vyšetřování. Zosobňoval tak systém tzv. Franceafrique, proti němuž se ve frankofonní Africe zvedla vlna protestů. Jejich iniciátoři vyčítají místní elitě úzké a korupční vazby na bývalou koloniální mocnost a malý zájem o pozvednutí místních obyvatel.

Další mohou na tuto vlnu spíš naskakovat a využívat její argumenty ke zdůvodnění svých akcí. Převraty v západní Africe se množí i kvůli tomu, že „příklady táhnou“. Po gabonském puči jistě nějaký generál v jiné zemi přemýšlí, jestli se nemá pokusit o totéž. A civilní vlády - ty spíše demokratické i ty autoritářské - určitě nejsou klidné. Tomáš Lindner

Bývalý slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok oznámil, že bude kandidovat na prezidenta jako občanský kandidát. Policie vyhlásila pátrání po dezinformátorovi Tomáši Čermákovi, který nenastoupil do vězení; tam si má odsedět pět a půl roku. Některé tuzemské finanční domy včetně Komerční banky či ČSOB čelily kybernetickým útokům z Ruska. Celkem jedenáct lidí, kteří byli na palubě letounu společnosti Delta Air Lines z Milána do Atlanty, skončilo po těžkých turbulencích v nemocnici. Hurikán Idalia dorazil k Floridě. Německo zadrželo podnikatele, který měl Rusku prodávat součástky pro výrobu dronů. V pátek Marian Jurečka uvede do funkce nového ředitele Úřadu práce, jeho jméno však stále není veřejně známo. Vláda souhlasila s regulací kratomu: bude jen pro dospělé a zakáže se reklama. Zdanění tichého vína nebude součástí konsolidačního balíčku, řekl ministr financí z ODS Stanjura. Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná poté, co do mostní konstrukce narazil bagr se zvednutým ramenem. Poláci našli v Odře uhynulé ryby, podle nich připluly z Česka.

