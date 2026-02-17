Sněmovna podle doporučení výboru zřejmě nevydá Babiše ani Okamuru k stíhání
Sněmovna podle stanoviska mandátového a imunitního výboru asi nevydá premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Výbor nedoporučil plénu ani vydání předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury k stíhání v kauze předvolebních plakátů hnutí.
Výsledky jednání imunitního výboru se s ohledem na postoje koaliční většiny ANO, SPD a Motoristů očekávaly. Sněmovní plénum bude o soudní žádosti rozhodovat pravděpodobně na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze.
V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Případ Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Imunitu získala při trestním řízení také Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Europoslanci ji ke stíhání vydali loni v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá a tvrdí, že jednala v souladu s pravidly.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.
Na jednom z kontroverzních plakátů SPD byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".