Italské úřady se chystají na možnou Trumpovu bleskovou návštěvu na olympiádě

Italské úřady se chystají na bleskovou návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mohl by přicestovat do Milána v neděli v případě, že by americký hokejový tým postoupil do finále. V takovém případě by americký prezident zřejmě navštívil i ceremoniál ke konci zimních olympijských her ve Veroně, píší tamní média.

Na možnost, že Trump přiletí do Itálie, se chystají místní bezpečnostní složky. Podle deníků Corriere della Sera a La Repubblica by Trump v Itálii zřejmě ani nepřenocoval. Z letiště by jel přímo na finále hokeje, které se odehraje v neděli odpoledne v aréně Santa Giulia na okraji Milána, a pak by se přesunul na ceremoniál ve Veroně.

Zahajovacího ceremoniálu v Miláně se zúčastnil americký viceprezident J. D. Vance. Když se Vance objevil na záběrech při defilé americké olympijské delegace, tak část diváků na stadionu San Siru začalo pískat a bučet. Ovace si naopak vysloužil italský prezident Sergio Mattarella či ukrajinská delegace.

Pro Trumpa by se za méně než rok jednalo o druhou krátkou návštěvu Apeninského poloostrova. V dubnu se totiž zúčastnil pohřbu papeže Františka. Při té příležitosti ve Vatikánu krátce jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

