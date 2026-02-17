USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech
Spojené státy a Írán při úterním jednání v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, které by mohly otevřít cestu k případné dohodě, řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Neznamená to však, že dohoda bude hotova brzy, míní. Zástupci obou států nepřímo vyjednávali hlavně o íránském jaderném programu.
"Podařilo se nám dosáhnout široké shody na souboru základních principů, na jejichž základě budeme postupovat a začneme pracovat na textu možné dohody," citovala agentura AFP Arakčího, který zároveň podotkl, že si přiblížení pozic obou stran vyžádá čas.
Obě země teď budou podle Arakčího pracovat na dokumentech k možné dohodě, a poté si je vymění. Dnešní druhé kolo vyjednávání šéf íránské diplomacie označil za dobré ve srovnání s tím prvním, které se uskutečnilo 6. února v ománském Maskatu. Také dnes byli zprostředkovateli ománští diplomaté, kteří poté hovořili o dobrém pokroku, ale zároveň o tom, že je ještě třeba vykonat hodně práce. Termín dalšího jednání zatím podle Arakčího nebyl stanoven.
Úterní kolo diskuzí trvalo o něco méně než tři hodiny. Za Spojené státy se jich zúčastnili zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner, který je zároveň Trumpovým zetěm.
Trump opakovaně Írán varoval před následky, pokud nebude ochoten dohodnout se o svém jaderném programu. Chce, aby se Teherán zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se také obohacování uranu. Pokud se tak nestane, je podle něj ve hře vojenský zásah ze strany USA.
Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Představitelé Teheránu dnes hovořili o tom, že americké straně sdělili svůj pohled na otázku jaderného programu či možného uvolnění protiíránských sankcí.