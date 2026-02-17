Příprava Dukovan pokračuje podle plánu, stavět se má začít v roce 2029
Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového plánu. Po jednání se svým korejským protějškem Kim Čung-Kwanem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s tím, že . tématem byla i možnost spolupráce obou zemí při těžbě a zpracování lithia. Ve hře je podle Havlíčka společný projekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zároveň zahájilo analýzu k dostavbě Temelína.
"Časový harmonogram se dodržuje," řekl Havlíček. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by pak měla začít v roce 2029. První blok by pak měl být zprovozněn v roce 2036. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
Aktuální stav příprav bloků v Dukovanech oba zhodnotili při jednání tzv. ministerského výboru, který by se měl konat každé tři měsíce za účasti ministrů obou zemí, zapojení by měli být i zástupci firmy Elektrárna Dukovany II a společnosti KHNP. Výbor budekontrolovat dodržování harmonogramu, finančních plánů i pokrok při zapojování českých firem do stavby.
Součástí setkání byl i podpis dvou smluv o spolupráci Korejců s českými firmami. Dodávku parních turbín zajistí plzeňský Doosan Škoda Power, smlouvu o poradenství například k licencování či povolování pak s Korejci uzavřela společnost Energoprojekt. Podpisy navazují na první smlouvy KHNP s českými dodavateli z loňska. Podle Havlíčkova předchůdce Lukáše Vlčka (STAN) loni uzavřené smlouvy zajišťovaly asi 30procentní podíl českých dodavatelů. Současná vláda toto číslo opakovaně zpochybnila. Havlíček zopakoval, že český průmysl by se měl podílet na celkem 60 procentech projektu.
V souvislosti s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku Havlíček také oznámil, že MPO zahájilo přípravu komplexní analýzy výstavby nových jaderných bloků v Temelíně. Řešit by měla jednotlivé energetické, finanční a další aspekty projektu. Následně by měla sloužit jako klíčový podklad pro rozhodnutí vlády o stavbě v příštím roce. "Energetická situace je taková, že si nedokážu představit, že by naše jaderné úsilí nemělo pokračovat," podotkl Havlíček.
Kromě Dukovan ministři jednali také o další česko-korejské spolupráci. Týkat by se mohla i zvažované těžby lithia na Cínovci. Česko o tom bude podle Havlíčka s Korejci jednat, jednou z možností je podle něj společný projekt české firmy Geomet s korejskou společností Posco, která se zabývá zpracováním lithia.
Těžbu lithia na Cínovci plánuje společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Těžba lithia by podle současných plánů mohla začít v roce 2030.