Prezident: Nedostupnost bydlení lze označit za krizi, musíme hledat řešení
Nedostupnost bydlení lze označit za krizi a je nutné hledat legislativní řešení, která by výstavbu bytů usnadnila. Na začátku debaty s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) a zastupiteli hlavního města při své oficiální návštěvě Prahy to řekl prezident Petr Pavel.
Prezident uvedl, že povolování staveb v metropoli může někdy trvat i dekádu a že i městem založená Pražská developerská společnost, která má za úkol přípravu městské bytové výstavby, s tím má problémy. "Musíme si položit otázku, jestli neděláme něco špatně. A teď nemyslím Prahu, ale obecně, protože Praha se řídí legislativou," řekl prezident.
Shromážděné pražské zastupitele, starosty městských či ředitele magistrátních odborů následně vyzval, aby společně v debatě hledali řešení, která by potom mohl projednat s členy vlády. "Bylo by dobré navrhnout takové změny v legislativě, které umožní stavět byty rychleji," řekl. Zbytek debaty pak byl bez účasti novinářů, kteří museli sál Staroměstská radnice opustit.
Dvoudenní návštěvu hlavního města prezident s manželkou Evou dnes ráno zahájili debatou se žáky základní školy Generála Františka Fajtla v Letňanech. Následovala právě diskuse se zastupiteli ve Staroměstské radnici, po které prezidentský pár poobědvá s primátorem a radními Prahy. Poté si odpoledne prohlédne nádraží Bubny a prezentaci návrhu Vltavské filharmonie, kterou vedení metropole připravuje a měla by se začít stavět příští rok.
Následovat bude návštěva kampusu Českého vysokého učení technického s prezentací start-up projektu Little Moon City, což je tréninkové a výzkumné centrum pro simulované vesmírné mise. Dnešní program zakončí debata s občany v kulturním centru v bývalém multikině Galaxie na pražském Jižním Městě. Ve středu se Pavel při návštěvě zaměří na Prahu 5, debatovat zde bude o drogové problematice a navštíví osadu Buďánka.
Pavel Prahu oficiálně navštívil také v červnu 2023. Od nástupu do funkce zavítal do všech krajů minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest.