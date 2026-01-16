Sněmovna by mohla vyzvat prezidenta, aby jmenoval ministry podle návrhů premiéra
Sněmovna by mohla vyzvat prezidenta, aby respektoval ústavu a jmenoval členy vlády podle návrhů premiéra. Vyplývá to z návrhu usnesení koaličních Motoristů. Jméno čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ani jméno prezidenta Petra Pavla v usnesení nicméně nefiguruje.
Pavel odmítl Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Stanoviskem ke jmenování členů vlády by se měli poslanci zabývat v pátek.
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta republiky, aby respektoval Ústavu ČR a bez zbytečného odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu předsedou vlády navrženi," stojí v návrhu . Posuzovat vhodnost jednotlivých kandidátů na členy vlády je úlohou Sněmovny, která pak jedině vyjádří, nebo nevyjádří vládě svou důvěru, píše se v něm. Různá usnesení chystají podle informací ČTK také opoziční poslanci.
Zařazení bodu, v němž by měla Sněmovna přijmout stanovisko ke jmenování členů vlády, prosadila v úterý do programu schůze koalice ANO, SPD a Motoristů na návrh ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který jej nijak blíže nezdůvodnil.
Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že poslanec a čestný prezident Motoristů opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
Turek následně oznámil, že chce na prezidenta podat žalobu na ochranu osobnosti, chce jeho omluvu. Motoristé na nominaci Turka trvají. Vláda v pondělí jmenovala Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Turek má jako zmocněnec působit na ministerstvu životního prostředí, které prozatímně vede vicepremiér, ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. čtk