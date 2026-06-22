Respekt: Petr Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla o tom v pondělí vláda
Kabinet na pondělním jednání podle informací Respektu neschválil Petra Pavla jako člena české delegace na červencový summit NATO. Do Ankary tak poletí premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. Hlava státu se pondělního zasedání vlády neúčastnila. Jak už Respekt minulý týden informoval, kancelář prezidenta ještě během dneška pravděpodobně podá kompetenční žalobu.
První příležitost, kdy by se stížností mohl Ústavní soud zabývat, je ve středu, kdy se má sejít. Věnovat se případné žalobě bude celé plénum. V tom případě požádá o vyjádření aktérů protistrany, tedy vládu nebo ministra zahraničí, případně premiéra. Nemusí nezbytně nařídit ústní jednání a rozhodnutí může padnout velmi rychle – teoreticky i do zmíněného summitu v Ankaře. A prezident by tak přes nevůli kabinetu mohl jet.