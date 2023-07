Průzkum: Fialův kabinet ztrácí většinu, lidovci jsou na historickém minimu

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Volební období kabinetu Petra Fialy (ODS) spěje ke konci prvního poločasu, což se mimo jiné projevuje ve výsledcích volebních modelů. Nejnověji nízkou podporu vládních stran - a naopak silnou podporu těch opozičních, zejména ANO - naměřila agentura Median. Se zvýšenou pozorností si v aktuálně zveřejněném modelu pravděpodobně četli zejména lidovci, kterým by podle šetření dala svůj hlas pouhá dvě procenta dotázaných.

Naopak ANO by volilo 35,5 procent dotázaných - a bez hlasů Babišova hnutí by v dolní komoře reálně nebylo možné sestavit většinu. Nejvíc se na jejich zisku podílejí lidé ve věku 65 a víc, v této skupině by ANO získalo dvě třetiny hlasů. Podle nových dat by přitom mohl Andrej Babiš získávat hlasy nejen od SPD a mimo parlamentních stran jako doposud, ale přetahovat i doposud vládní voliče.

Nejsilnější vládní stranou zůstává ODS, kterou by volilo 14 procent voličů. Na „svém“ zůstávají v závěsu Piráti s 11 procenty. „Dalo se čekat, že vládní strany půjdou dolů, protože ne všichni voliči vládních stran jsou šťastní z toho, co se chystá,“ naráží na schvalování úsporných opatření politolog Otto Eibl. Zatímco stabilní voličská podpora ODS tedy může znamenat jisté ocenění snahy korigovat veřejné finance, u jiných stran je tomu spíše naopak. „Ne všichni tihle voliči jsou tak pravicově orientovaní,“ dodává Eibl.

Autor: Median

ANO si naopak oproti předchozímu šetření Medianu ještě o procentní bod polepšilo. „Je dlouhodobě nejsilnější a nejviditelnější opoziční stranou,“ shrnuje Eibl s tím, že strana již sice nemá takový výtlak na sociálních sítích, jaký měli „za nejlepších dob a dnů Andreje Babiše“, ale pořád to stačí. „Pořád opakují, že vláda je špatná, že by to dělali lépe, a to funguje. Na tom není nic překvapivého,“ vysvětluje politolog.

Zmínění lidovci a s nimi i TOP 09 naopak mají podle politologa problém. I topka totiž balancuje na hranici volitelnosti: 5 procent v průzkumu může reálně znamenat jen 4 procenta. „Mají to hodně nahnuté a jejich osud může být spojený s existencí Spolu,“ říká Eibl.

Lidovci podle Medianu v nejnovějším měření klesli dokonce na dlouhodobé minimum (byť agentura zároveň dodává, že právě podpora této strany je poměrně kolísavá). Podle Eibla lidovcům aktuálně nepomohlo projednávání zákona o manželství stejnopohlavních párů.

„Někteří jejich voliči jsou liberálnější než představitelé jejich strany - a strach otočit nebo povolit tlak, který vytvářejí, je časem doběhne,“ vysvětluje s tím, že podle starších šetření jsou preference lidoveckých voličů 60:40 ve prospěch stávající linie. „Ano, stále je tam 60 procent z jádra, kteří by to vnímali jako zradu, ale pak je otázka, kam by šli, protože nemají podobně zaměřenou alternativu,“ říká Eibl. „Možná by někdo vyrostl, ale to jsou spekulace. Myslím, že zkrátka nepomáhá, když si čtete o vlastních představitelích, že jsou příliš konzervativní, že to jsou netolerantní černop*delníci,“ vysvětluje.

Zároveň jde podle něj spíše o střípek v mozaice: lidovce celkově trápí spíše problém viditelnosti nebo nepřicházejí s typickými tématy - což je třeba případ ministra životního prostředí Petra Hladíka. František Trojan

Sněmovna nedospěla k hlasování o sporných vládních změnách v důchodech ani v druhém dějství jejich schvalování; debata bude pokračovat ve středu. Nejvyšší správní soud zrušil regulaci umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji. V případě připojení k německému tendru na nákup bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8 by Česko chtělo pořídit nejméně 77 těchto strojů. Po jednání s německým protějškem Borisem Pistoriusem v Praze to oznámila ministryně obrany Jana Černochová. Olomoucký krajský soud znovu otevře korupční kauzu Vidkun, jednání naplánoval na dva dny, a to na 26. a 27. září. Praze hrozí, že náklady na hromadnou dopravu budou tvořit většinu rozpočtu města, jízdné by mělo zdražit, řekl HN ředitel DPP Petr Witowski. O výsledku příštích parlamentních voleb v Británii, v nichž průzkumy silně favorizují labouristy, ještě není rozhodnuto. Prohlásil to britský premiér Rishi Sunak po doplňovacích volbách, v nichž konzervativci přišli o dva mandáty ze tří. U Berlína se zřejmě žádná lvice ani jiná kočkovitá šelma volně nepohybuje. Odborníci po analýze videa dospěli k závěru, že na něm bylo zachyceno divoké prase. Španělé v neděli v parlamentních volbách rozhodnou o tom, zda se po pěti letech levicové vlády Pedra Sáncheze vrátí k moci konzervativní Lidová strana. Parlament bosenské Republiky srbské ve čtvrtek schválil kontroverzní zákon, který zavádí trestní postihy za pomluvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal velvyslance v Británii Vadyma Prystajka. List Ukrajinska pravda připomněl, že nedávno kritizoval hlavu státu za "nezdravý sarkasmus" Zelenského výroků na adresu britského ministra obrany Bena Wallace. Desítky milionů lidí v jižní polovině Spojených států zažily ve čtvrtek další extrémně horký den, kdy pocitové teploty šplhaly nad 40 stupňů Celsia od Kalifornie až po Floridu. Upravený bývalý sloninec v zoo Ústí nad Labem už obývá chovný pár tapírů čabrakových.

